Familiebedrijf A3Services haalt tuinafval op voor Mirom in Staden:“We zijn Mirom heel dankbaar”

Afvalophaalbedrijf A3Services uit de Kampstraat in Staden staat sinds goed twee jaar in voor het ophalen van tuinafval in opdracht van afvalintercommunale Mirom. Een heuse krachttoer van een van de vier West-Vlaamse familiebedrijven die de sector rijk is. Kleinere familiale bedrijven moeten immers opboksen tegen internationale mastodonten.

A3Services wordt gerund door Luc Jacobs (64) en echtgenote Ela Garbowska (64). Ook dochter Alitsia (29) en de tweeling Aleksander (28) en Amadeusz (28) zijn actief in het bedrijf. Toen Luc Jacobs het bedrijf opstartte, was er van A3Services nog geen sprake. “Ik begon in 1988 in bijberoep”, vertelt Luc. “Ik werkte toen in de fabriek, maar had de ambitie om zelfstandige te worden. Ik ben toen samen met mijn moeder op mijn eigen als huisvuilophaler begonnen. Mijn moeder – die net als ik een rijbewijs C had – bestuurde de vrachtwagen. Ik liep achterop om het afval in de wagen te keilen.”

“We haalden toen één dag in de week het afval in Wortegem-Petegem op. Daarnaast was ik vijf dagen in de fabriek aan de slag. Ik werkte toen bij Remi Claeys en net toen werd er overgeschakeld naar een vijfploegenstelsel. Ik zou er meestergast worden en kreeg ook de belofte om op termijn afdelingschef te worden. Toen er in mijn bijberoep voldoende werk was om met een tweede vrachtwagen de baan op te gaan, heb ik van mijn bijberoep mijn hoofdberoep gemaakt. Ik zat achter het stuur van de vrachtwagen en diende dus niet meer achterop te lopen, terwijl mijn moeder op baan trok met de andere wagen.”

Bekend

“Palmyre, mijn moeder, was vroeger nogal bekend. We kregen indertijd WTV, het VRT-programma Afrit 9 en zelfs Jack Spijkerman van het Nederlandse programma Kopspijkers over de vloer. Het gebeurde dan ook regelmatig dat Nederlandse truckers duchtig toeterden toen ze mijn moeder en haar vrachtwagen in het vizier kregen. Mijn moeder heeft eigenlijk tot haar laatste dag – ze werd 75 – met de vrachtwagen gereden. Ze kreeg een beroerte nadat ze hier uit haar vrachtwagen gestapt is en is drie dagen later overleden.”

Kinderarbeid

Ondertussen zijn ook de kinderen van Luc en echtgenote Ela actief in het bedrijf, al lijkt Luc het daarom niet meteen kalmer aan te doen. “Normaal ben ik zo’n 10 uur per dag aan de slag”, weet Luc. “Op zaterdag werk ik wel niet meer.” “Dat we als kinderen in het bedrijf zouden stappen, is voor ons een stuk normaal”, weet Aleksander. “We zijn ermee opgegroeid.” “Ik nam hen al mee toen ze 6-7 jaar waren”, vertelt Luc. “Eén keer kreeg ik het met iemand van de arbeidsinspectie aan de stok. De man dreigde een PV op te maken voor kinderarbeid.”

Familiebedrijven hebben het volgens Amadeusz niet makkelijk om op te boksen tegen grotere internationale firma’s. “De Belgische wetgeving bepaalt dat de financiële draagkracht van je bedrijf groot genoeg moet zijn om mee te dingen naar een opdracht”, aldus Amadeusz. “Zo moet je standaard minimumomzet twee maal de geraamde waarde van de opdracht zijn. Bij opdrachten van langere duur gaat het meestal om serieuze bedragen waarbij wij als familiaal bedrijf vaak moeten passen ten opzichte van grotere internationale spelers.”

“We zijn blij dat de ophaling van restafval, PMD, papier en karton en tuinafval uitgesplitst werd”

“We zijn Mirom dan ook heel dankbaar dat ze niet voor één groot contract zijn gegaan, voor de ophaling van restafval, PMD, papier en karton en tuinafval samen, maar dat alles uitgesplitst werd. Daardoor konden we het contract voor het tuinafval in de wacht slepen. We hopen alvast in de toekomst verder te kunnen werken met Mirom.”