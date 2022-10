Zonnebeke krijgt eerste snellaadstation in de Westhoek

Zonnebeke krijgt via Fastned het eerste snellaadstation in de Westhoekregio. De Nederlandse uitbater van snellaadstations voor elektrische auto’s kan hiervoor een stuk grond aan de Kortekeer gebruiken, vlakbij de autosnelweg. Zo kunnen automobilisten makkelijk hun wagen onderweg opladen.

Elektrische auto’s vullen geleidelijk aan meer en meer het straatbeeld. Niet iedereen heeft de mogelijkheid om zelf zijn auto thuis op te laden. “In onze regio zijn we de eerste met een snellaadinfrastructuur aan de Kortekeer in Beselare”, stelt schepen van mobiliteit Koen Meersseman ( #team 8980). “Als gemeente geven we hiervoor een stuk grond langs het recyclagepark vlakbij de industriezone Polderhoek in concessie voor 20 jaar. De grond is strategische gelegen zowel voor bewoners als andere weggebruikers die hun wagen willen opladen,” aldus burgemeester Dirk Sioen. De gemeente krijgt 20 jaar lang een vergoeding voor de concessie.”

Na twintig jaar kan de concessie verlengd worden of kan de grond terugkeren naar de gemeente. Zonnebeke heeft met deze snellaadparking een primeur voor de Westhoek beet en biedt hiermee een extra duurzame service aan haar inwoners en de vele toeristen die de Westhoek bezoeken.

Snel en duurzaam

“Het station dat gebouwd wordt heeft een dak met zonne-energie. Het gaat van bij de start om vier ultrasnelladers van maximaal 300 KW, met een mogelijke uitbreiding tot acht 300 KW laders. Dit betekent dat er bij de start vier en na uitbreiding acht wagens tegelijk kunnen laden. In 15 minuten kunnen auto’s tot 300 kilometer laden. Tijdens het laden kan gebruik gemaakt worden van sanitaire voorzieningen, automaten voor snacks, koffie en frisdrank en een kleine werkruimte”, verduidelijken burgemeester en schepen.

Groene buffer

Het terrein is ongeveer 2500 vierkante meter groot. De helft ervan wordt gebruikt om het snellaadstation in te planten. Naast het inrichten van de snellaadparking voorziet Fastned ook 70.000 euro om te investeren in een groene omgeving en waterbuffering.

“Voor Zonnebeke is dat een goede zaak: de zone kreeg in 2016 immers te maken met wateroverlast. Fastned heeft in haar ontwerp reeds een uitbreiding van de infiltratie- en buffercapaciteit op de site meegenomen en zal dit ontwerp verfijnen in overleg met de bevoegde diensten vooraleer een omgevingsvergunning in te dienen,” besluit schepen Koen Meersseman.