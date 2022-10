Vooruit wil energieplatform lanceren en sociaal tarief meer promoten: “30.000 West-Vlamingen hebben er óók recht op”

Liefst 70 procent van alle Belgen vreest dat de energiefactuur straks onbetaalbaar zal zijn. Lokale besturen krijgen steeds meer vragen om hulp en advies. Aan de vooravond van de Dag tegen Armoede besloten 14 West-Vlaamse schepenen van Sociale Zaken en burgemeesters van Vooruit op hun gemeentelijke website een handig platform te lanceren om alle vragen te beantwoorden.

Niet alleen mensen uit de lagere middenklasse kloppen bij hun gemeente- of stadsbestuur aan met vragen rond de energiecrisis, ook tweeverdieners krijgen hun factuur vaak niet meer betaald. “Gezinnen, zelfstandigen, alleenstaanden… We krijgen ze allemaal over de vloer”, zegt Veurns burgemeester Peter Roose. “Wij willen iedereen zo goed mogelijk helpen.”

“De burger heeft nood aan informatie, ze weten niet altijd waar ze hulp kunnen vragen” – Peter Roose, Burgemeester Veurne

Uit onderzoek blijkt dat heel wat mensen de weg niet vinden uit het energiedoolhof. Ze betalen een te hoge voorschotfactuur, hebben een energiecontract dat 25 procent duurder is dan dat bij de goedkoopste energieleverancier… “30.000 West-Vlamingen hebben bovendien recht op een sociaal tarief, maar hebben dit nog niet opgenomen”, vult Vooruit-afdelingscoach Kenneth Vermeulen aan.

Dichtst bij inwoners

“De burger heeft duidelijk nood aan de juiste informatie”, pikt Roose in. “Vandaag is het voor de doorsnee burger niet altijd even duidelijk welke stappen te ondernemen of waar hulp te vragen.”

“Er is vaak een gebrek aan duidelijke tips. De dienstverlening en informatie zitten verspreid over meerdere instanties. Denk daarbij aan energiehuizen, woonbegeleiders, maatschappelijk assistenten, CAW, OCMW…. Daarom moeten wij onze rol als lokale overheid opnemen, want wij staan het dichtste bij onze inwoners.”

Veertien West-Vlaamse schepenen van Sociale Zaken en burgemeesters met een Vooruit-signatuur slaan daarom de handen in elkaar en lanceren aan de vooravond van de Dag tegen Armoede op hun gemeentelijke website een aparte energiepagina waar inwoners alle nuttige info vinden over hun energiefactuur en de bestaande premies.

Oproep

“We doen een oproep naar alle West-Vlamingen”, vult Meens schepen Angelique Declercq aan. “Denk je dat jouw voorschotfactuur of energieleverancier te duur is? Denk je dat jij of jouw ouders recht hebben op het sociaal tarief? Ben je aan het verbouwen, maar vind je de weg niet in het doolhof van premies? Surf dan naar je gemeentelijke energiepagina en ga langs bij het sociaal huis, gemeentehuis, energieloket of mutualiteit.”

“Door alle informatie te bundelen, willen we mensen mee op weg zetten naar een betaalbare en vooral ook minder hoge energiefactuur. Tegelijk willen we de nodige ondersteuning voorzien om woningen energiezuiniger te maken. Als lokale overheden is het onze taak om hen daarin te begeleiden.”

“Door digitaal alles overzichtelijk te bundelen, zorgen we voor duidelijkheid. Onze mensen staan dan weer klaar om het nodige advies op maat te geven. We hopen dat álle West-Vlaamse gemeenten ons initiatief volgen.”

In Menen, Kortrijk, Harelbeke en Torhout staat de energiepagina al online. In Wervik, Avelgem, Roeselare, Koekelare, Meulebeke, Koksijde, Poperinge, Bredene, Brugge, Blankenberge en Veurne komt dit zo snel mogelijke live.