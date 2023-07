Vlaamse en federale regering vangen bot bij Franse Raad van State over windmolenpark

De Vlaamse en federale regering werden op 10 juli in het ongelijk gesteld door de Franse Raad van State in een procedure tegen de bouw van een offshore windpark voor de kust van Duinkerke, aan de grens met de Vlaamse kust. Er loopt weliswaar nog een Europese geschilprocedure. Het geplande windmolenpark leidt al langer tot controverse. “Dit is slecht nieuws”, reageert Vlaams Parlementslid Carmen Ryheul (Vlaams Belang). “We hopen dat het verzet tegen het windpark niet stopgezet wordt. De Vlaamse regering moet een krachtige positie innemen in dit dossier en een zitje aan de onderhandelingstafel opeisen. Als men geen oplossing vindt, moeten alle gerechtelijke middelen uitgeput worden. Het is Vlaanderen dat alle hinder ondervindt.”

Het offshore windpark voor de kust van Duinkerke zou op 10 kilometer van de kust gebouwd worden. Het park moet bestaan uit 46 windmolens van 300 meter hoog. Vanuit Vlaanderen is er heel wat bezorgdheid over de plannen. “Onze scheepvaartroutes tussen de haven van Oostende en het Verenigd Koninkrijk worden erdoor bedreigd”, zegt Ryheul. “Bovendien is er doordat er zo dicht voor de kust wordt gebouwd ook heel veel kans op visuele hinder.”

Annulatieprocedure

Zowel de Vlaamse, als de federale regering, samen met de Haven van Oostende en de gemeente De Panne dienden daarom een annulatieprocedure in voor de Franse Raad van State om de vergunning voor de bouw van het windpark te vernietigen. Ze werden allen in het ongelijk gesteld in een arrest van 10 juli. Wel zou er mogelijks aan toegevingen gedacht worden door Frans president Emmanuel Macron. De Fransen zouden alsnog bereid zijn om het windpark enkele kilometers verder op zee te bouwen.

“We hebben echter nog steeds niks op papier gezien”, zegt Ryheul. “Het valt af te wachten of er iets aan is van de Franse beloftes. We hopen dan ook dat het verzet niet opgegeven wordt en Vlaanderen zich actief in de onderhandelingen mengt. Door het park eenvoudigweg een paar kilometer verder in zee te bouwen kunnen onze belangen gewaarborgd worden.”

Eerder werd er ook al een klacht neergelegd door minister van Noordzee Vincent Van Quickenborne (Open Vld) bij de Europese Commissie tegen de Franse plannen. De eerdere bemiddelingsgesprekken bij de Europese Commissie liepen spaak. “We hopen dat er alsnog een oplossing uit de bus valt”, besluit Ryheul. “De Vlaamse regering moet ook een positie opeisen in deze procedure. Het is namelijk Vlaanderen dat alle hinder ondervindt van het windmolenpark. Alle gerechtelijke middelen moeten uitgeput worden.”