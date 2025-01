Vergunning voor gasleiding Fluxys tussen Zeebrugge en Lievegem

Gasnetbeheerder Fluxys mag een pijpleiding van 35 kilometer aanleggen van de LNG-terminal in Zeebrugge tot Lievegem. Minister van Omgeving Jo Brouns heeft vrijdag een vergunning afgeleverd.

De leiding is in eerste instantie bestemd voor aardgas, maar ook geschikt voor waterstof. Het dossier past in een reeks vergunningsaanvragen van Fluxys, voor in totaal meer dan 80 kilometer nieuwe gasleidingen door Vlaanderen.

Fluxys wil nog in het voorjaar 2025 starten met de aanleg van de leiding Zeebrugge-Lievegem. Ze zal de gemeenten Brugge, Knokke-Heist, Damme, Maldegem en Lievegem doorkruisen. De leiding wordt voornamelijk aangelegd via een open sleuf in landelijk, weinig bevolkt agrarisch gebied. De indienstname is gepland voor de zomer van 2026. Voor de omwonenden die hinder ondervinden, zijn er compensaties.