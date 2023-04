Temperatuur van het Ieperse zwembad wordt verhoogd na het paasweekend

In oktober vorig jaar werd naar aanleiding van de hogere energieprijzen de temperatuur van het water in het Ieperse zwembad verlaagd. De energietarieven swingden in deze periode de pan uit. Nu energie minder kost, kunnen de temperaturen van de zwembaden weer aangepast worden.

De forse daling van de gasprijzen laat toe de temperatuur van het grote bad terug te brengen naar de warmte van voorheen: 27,7 graden celsius. De ideale temperatuur voor zowel clubzwemmers als recreatieve baantjestrekkers.

Herstel doelgroepenbad

In de week van 17 april wordt het doelgroepenbad hersteld. De bodem wordt gefixeerd op 1m20. Hierdoor kan het bad verder gebruikt worden voor schoolzwemmen en tal van activiteiten van de Sportdienst, zoals aquazumba. De temperatuur van het doelgroepenbad wordt weer opgetrokken tot 29,5 graden.

Om tegemoet te komen aan gezinnen met kleine kinderen wordt het water in het instructiebad (bad met het rode glijbaantje) warmer dan vroeger: 31 graden celsius.