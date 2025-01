Tanker met lng van aan sancties onderhevig Russisch bedrijf meert aan in Zeebrugge

De Coral Evolution is woensdag aangekomen in de lng-terminal in Zeebrugge. Dat blijkt uit scheepsdata verwerkt door het financiële persbureau Bloomberg. De tanker is gevuld met vloeibaar gemaakt aardgas of lng afkomstig van een Russische gasinstallatie die sinds vorige week op de Amerikaanse sanctielijst staat.

De VS kondigden vorige week nieuwe sancties aan tegen energie uit Rusland, om Moskou af te snijden van miljarden aan olie- en gasinkomsten. Op de lijst staan twee lng-installaties (Portovaya LNG en Vysotsk LNG). Ruslands belangrijkste lng-installaties – Yamal LNG en Sakhalin-2 – staan niet op de lijst.

De Coral Evolution heeft lng aan boord afkomstig van de Vysotsk-installatie. De vracht werd geladen op 10 en 11 januari, en de tanker meerde woensdag aan in Zeebrugge, aldus Bloomberg.

De sancties werden vorige week aangekondigd, maar er is een overgangsperiode toegestaan tot 27 februari, aldus het Amerikaanse ministerie van Financiën eerder.