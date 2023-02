Stad Kortrijk springt bij voor energiefactuur jeugdverenigingen

Net zoals veel Kortrijkse gezinnen en ondernemingen zien ook de jeugdverenigingen hun energiefacturen de lucht ingaan. “We ondersteunen de verenigingen financieel en zorgen zo dat hun focus – en jaarlijks budget – kan blijven gaan naar het organiseren van kwaliteitsvolle en leuke activiteiten voor de Kortrijkse kinderen en jongeren”, klinkt het bij het Kortrijkse stadsbestuur.

Binnen het subsidiereglement is het voorzien dat 20% van de energiefactuur steeds door de jeugdvereniging betaald wordt. De stad neemt de energiekosten niet volledig op zich om zo de verenigingen bewust te maken van hun verbruik. Door de extreem hoge energieprijzen werd bij het uitbetalen van de werkingssubsidies werkjaar 2021-2022 beslist om de bijdrage voor energie te verlagen naar 10%. Het gaat om een eenmalige aanpassing op het subsidiereglement. Samen betaalden de jeugdverenigingen binnen het reglement 25.190 euro aan energiefacturen, dubbel zoveel dan gewoonlijk. De stad neemt daarvan dus 12.500 euro op zich, wat betekent dat de verenigingen vergeleken met vorige jaren niet meer aan energiekost besteden.

Deze aanpassing wordt voorgelegd aan de gemeenteraad van 13 februari, middels een eenmalige aanpassing aan het subsidiereglement, waarvoor de gemeenteraad bevoegd is.

Bert Herrewyn, schepen van Jeugd: “Met deze extra financiële steun verliezen onze jeugdverenigingen geen werkingsmiddelen aan de hoge energiefactuur. Zo kunnen ze hun budget blijven investeren in een kwaliteitsvolle werking voor onze kinderen en jongeren.”

Nieuw subsidiereglement

In 2021 kreeg het subsidiereglement ter ondersteuning van de Kortrijkse jeugdverenigingen een grondige aanpassing. De vorige aanpassing dateerde van 2010.

In plaats van een procentuele verdeling van het subsidiebudget onder de jeugdverenigingen wordt nu gebruik gemaakt van scores die de verenigingen kunnen behalen voor de werkings- en infrastructuursubsidie. Die scores leiden uiteindelijk tot een jaarlijkse totaalsubsidie. Naast de kwantitatieve scores (aantal leden, aantal werkingsmomenten, …) zijn er kwalitatieve scores voor de inzet op diverse thema’s. Zo wordt extra aandacht besteed aan bijvoorbeeld de mate waarin jeugdverenigingen inzetten op het bereiken van kwetsbare jongeren, toegankelijkheid van de activiteiten, de communicatie naar ouders of omwonenden, acties tegen pesten of inzet op duurzaamheid (activiteiten rond energie- en waterverbruik, het aanbieden van fairtrade of lokale producten, ecologisch afvalbeheer, …).