RWE kandidaat voor ontwikkeling nieuwe Belgische windparken op zee

Het Duitse energiebedrijf RWE is kandidaat voor de ontwikkeling van nieuwe windparken die voor onze kust zullen worden gebouwd.

België krijgt met de Prinses Elisabethzone een nieuw gebied in de Noordzee waar de komende jaren windparken zullen worden gebouwd. De komende dagen zullen de biedcriteria voor de bouw van die parken worden gepubliceerd.

RWE klopt alvast luid op de deur. De Duitsers openden dinsdag een kantoor in Brussel, met als eerste opdracht het beoordelen van die biedcriteria.

Het bedrijf steekt zijn ambities niet weg: “De Noordzee biedt een groot potentieel voor offshore wind, deels vanwege het gunstige windklimaat en de relatief beperkte waterdiepte. Het is een belangrijke regio voor de offshore windprojecten van RWE, en we bouwen momenteel bijna 5 gigawatt aan offshore wind in de Nederlandse, Duitse, Britse en Deense delen van de Noordzee. Het doel van mijn team is om een Belgisch windproject aan die lijst toe te voegen”, wordt An Stroobandt geciteerd, country lead offshore wind development België voor RWE.

RWE heeft al een belang van 27 procent in C-Power, een bestaand windpark voor onze kust.