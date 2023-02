Ruiselede voorziet nog meer laadpalen en neemt nieuwe elektrische wagen in gebruik

Ook Ruiselede is bezig met de vergroening en verduurzaming van het wagenpark. De technische dienst met magazijn in de Eeckhoutstraat zal als eerste een nieuwe elektrische wagen gebruiken. Deze aanwinst kadert in het actieplan om de uitstoot van koolstofdioxide te reduceren.

“We willen ook een voorbeeld zijn voor de bevolking en de inwoners. De aankoop is gerealiseerd via samenwerking met de West-Vlaamse Intercommunale, specifiek voor de elektrificatie van de mobiliteit”, zo luidt de omkadering vanuit de gemeente.

Meer laadpalen

In de toekomst worden nog meer laadpalen geplaatst om aan de vraag te voldoen. Momenteel heeft Ruiselede twee laadpalen, een op het Polenplein en de andere in de Industriestraat.