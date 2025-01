Protest tegen plannen voor nieuwe windturbine langs A19

Energieleverancier Aspiravi heeft een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een windturbine op een terrein langs de afrit van de A19 in Beselare nabij de carpoolparking aan het Kortekeerbos. De turbine zou een hoogte hebben van 230 meter. Er komt meteen heel wat protest van de omwonenden.

“Die turbine zal de rust en het welbevinden van honderden inwoners aantasten door geluidshinder en visuele vervuiling”, klinkt het bij actiegroep Frontwind Frezenberg. “De turbines in Geluwe, die nu al het beeld van Beselare schaden en tot vele kilometers ver in de buurt zichtbaar zijn, zijn ‘slechts’ 150 meter hoog. Iedereen kan denken welke impact deze nieuwe turbine zou hebben.”

Het actiecomité verzet zich dan ook. “Onze stroom zal door de plaatsing niet goedkoper worden en de volgende stap is misschien een uitbreiding van de industriezone. De turbine komt ook bij het Kortekeerbos, waar veel vogels hun plaats hebben.” De bewoners hopen de plaatsing van de turbine te kunnen stoppen zoals dat eerder al gebeurde aan de Frezenberg. Daar werden ook turbines gepland, maar wegens de schending van het oorlogslandschap, gesteund door Unesco, werd dit plan uiteindelijk stilgelegd. Definitief afgevoerd is dat echter niet. “Als het op de Frezenberg niet mocht, dan hier ook niet”, klinkt het bij de actievoerders. Het is voor hen duidelijk dat de zone Zonnebeke in het vizier ligt van bedrijven. Ze hopen dan ook op een ongunstig advies van het gemeentebestuur.

Infovergadering

Burgemeester Koen Meersseman (#Team8980) bevestigt dat er een aanvraag is van Aspiravi en dat het openbaar onderzoek loopt. “Wij wachten dat af, maar verwachten heel wat bezwaren”, stelt de burgemeester. “In het verleden hebben we voor het plaatsen van dergelijke mastodonten altijd negatief advies gegeven. Het belooft zeker opnieuw een lange procedureslag te worden.”

Aspiravi organiseert een informatievergadering op woensdag 5 februari van 16 tot 19 uur in café In ‘t Paradijs in de Menenstraat 257 in Geluveld. “U krijgt er individueel antwoord op uw vragen over het windenergieproject in Zonnebeke”, belooft Aspiravi. (NVZ)