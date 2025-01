Nog één week om grootste kerncentrale ooit te stoppen

Volgende week vrijdag loopt in Frankrijk het publieke debat af over de bouw van twee nieuwe kernreactoren in Gravelines, op 35 kilometer van de grens met Vlaanderen. Klimaatbewegingen maken zich ernstige zorgen.

Het Franse staatsbedrijf EDF wil in Gravelines, waar momenteel al zes kernreactoren staan, twee nieuwe reactoren bouwen. De twee zouden elk 1.670 megawatt elektriciteit moeten produceren, waardoor de site in Gravelines met alle reactoren samen de grootste kerncentrale van de wereld zou worden. Als het project groen licht krijgt, zouden de werken kunnen starten in 2031 met de bedoeling om de site in 2039 operationeel te hebben. Op een infoavond begin vorige maand stelde EDF het project voor in Diksmuide, maar niet iedereen is overtuigd.

“Die avond was pure propaganda”, zegt Luk Durnez van klimaatbeweging Climate Express Westhoek.

Kernafval

“Op kritische vragen werd amper geantwoord, het laatste woord was telkens voor EDF. Nochtans zijn er heel wat bedenkingen te maken bij het project. Zijn we zeker dat Frankrijk de komende 150 jaar – de levensduur van die reactoren – niet in een oorlog verwikkeld raakt? Waar moeten we naartoe met het kernafval? Wat als de ijskappen verder smelten en de zeespiegel stijgt? Moeten we die enorme investering van tientallen miljarden euro niet inzetten om de energievraag te verminderen en het aanbod aan groene energie te vergroten?”, vraagt Durnez zich af.

Tuinhuis

Tot 17 januari loopt in Frankrijk een online debat, georganiseerd door de Franse overheid. “Iedereen kan daar vragen stellen, kritische bedenkingen formuleren en bezwaren opwerpen. Ik kan alleen maar hopen dat de Franse overheid daar ook effectief iets mee doet. Ook met de opmerkingen vanuit ons land, overigens. Geef toe: als je buurman een tuinhuis wil zetten, kan je er bezwaar tegen aantekenen. Dan zou het toch ook moeten kunnen als je buurland de grootste kerncentrale ter wereld wil bouwen”, besluit Durnez.