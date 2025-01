Nieuwe dakbekleding en extra zonnepanelen voor Magdalenazaal in Sint-Andries

De dakbekleding van de Magdalenazaal wordt volledig vernieuwd, want plaatselijke herstellingen kunnen het gebouw niet langer beschermen tegen weersinvloeden. “Tegelijkertijd benutten we deze ingreep om de daken beter te isoleren en plaatsen we bijkomende zonnepanelen, met het oog op een duurzame toekomst van de Magdalenazaal”, zegt schepen van Facilitair Beheer Pieter Marechal.

Eens de dakwerkzaamheden achter de rug, kunnen de zonnepanelen in augustus of september geplaatst worden.

Naast de geplande verbeteringen aan de daken zijn nog meer energiebesparende ingrepen voorzien, zoals het vernieuwen van de verlichting en de ventilatie. (CGRA)