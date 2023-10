Nieuw laadpalenpark Oostnieuwkerke officieel geopend

Burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld) opende in Oostnieuwkerke een nieuw laadpalenpark. De nieuwe laadpalenparking bevindt zich in de Meulebroekenlaan naast de gebouwen van Voeders Decadt. “Het initiatief voor het park komt van de familie Decadt”, vertelt woordvoerder Alexander Naessens. “In het laadstation kunnen alle types elektrische wagens terecht. Wie supersnel wil laden, kan terecht bij de drie DC-laadpalen. Een modale wagen laadt daar afhankelijk van het type tot 300 kilometer bij in een kwartier. Voor wie meer tijd heeft zijn er twaalf AC-laadpalen. Hier laad je met een modale wagen afhankelijk van het type tot 300 kilometer bij in 5 uur, een ideale optie voor mensen uit de buurt die ‘s nachts hun voertuig tegen een voordelig tarief willen opladen.” (BCH/foto JCR)