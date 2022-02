Minister Van der Straeten reikt Groene Pluim uit aan Waregemse energieadviseur

Afgelopen weekend heeft federaal minister Tinne Van der Straeten een tweejaarlijkse prijs van de Waregemse afdeling van Groen uitgereikt aan Tim Vancouillie. De Waregemse energieadviseur helpt bedrijven bij het verminderen van hun CO2-uitstoot.

De Waregemse afdeling van Groen reikte vorig weekend al voor de vierde keer haar tweejaarlijkse Groene Pluim uit. Die gaat telkens naar mensen, verenigingen of ondernemingen die het voorbije jaar op een sociale, ecologische en/of culturele manier hebben bijgedragen aan het verbeteren van de samenleving in Waregem. Eerder vielen Auxilia, een pluralistische organisatie van vrijwillige lesgevers, en G-Basket, een sportvereniging voor jongeren met een beperking, al in de prijzen.

Passie

Na een online stemronde waarbij 550 mensen hun stem uitbrachten, kwam Tim Vancouillie, de oprichter van E-Luse, als winnaar uit de bus. Hij haalde het van Jacob Butt, de Desselgemse bezieler van de groene webshop Dagelijks Duurzaam, Opgeven Is Geen Optie uit Desselgem, de Waregemse Mindermobielencentrale en leefschool Het Biezebos, waar de nieuwjaarsreceptie en de prijsuitreiking overigens plaatsvonden.

Vancouillie, die de prijs uit handen van energieminister Van der Straeten kreeg, werd geprezen om zijn passie voor energie en duurzaamheid. “Met zijn adviesbureau E-Luse adviseert hij grote productiebedrijven en kmo’s om energiezuiniger te werken en hun CO2-uitstoot te verminderen”, vertelt Groen Waregem-voorzitter en gemeenteraadslid Simon Wemel. Behalve zaakvoerder van E-Luse is Tim Vancouillie ook actief in de Minaraad en de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van Waregem.

De outdoor nieuwjaarsreceptie van Groen, die opgeleukt werd met een uitgestippelde wandeling van 5 kilometer, trok zo’n 90 aanwezigen.

(PNW)