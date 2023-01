Menen gaat milieuvriendelijk verwarmen met afvalwater: “Vanaf 2026 zal de Menenaar zich op een ecologische en economische manier kunnen verwarmen met gerecycleerde energie”

Ligt de oplossing voor een efficiënte, goedkope en milieuvriendelijke verwarming in ons rioolwater? Als het van het stadsbestuur afhangt wel. Samen met Fluvius en Aquafin stelden ze hun plannen voor het gloednieuwe warmtenet voor. Indien alles volgens plan verloopt kunnen de eerste gebouwen zich reeds in 2026 aansluiten. “Het station van Menen heeft een capaciteit voldoende om 60.000 mensen te bedienen.”

Toiletten, douchebakken, badkuipen of gootstenen? Het zijn zaken die in zowat ieder huishouden terug te vinden zijn, zaken waarbij we niet meteen aan verwarming moeten gaan denken. “In België is riothermie niet ingeburgerd en in Vlaanderen is ons studiecentrum de enige plaats met dergelijke installatie. In onze buurlanden wordt er dan weer massaal geïnvesteerd in dergelijke installaties.”

Vanaf september 2023 zullen we starten met de eerste subsidieaanvragen en grondwerken – Pieter De Graeve (projectontwikkelaar bij Fluvius)

Nico De Schepper, innovatie expert bij Aquafin, maakte tijdens de voorstelling van het warmtenet duidelijk dat het zuiveringsstation van Menen hierin een cruciale rol zal spelen. “Het afvalwater dat in het zuiveringsstation van Menen terecht komt heeft een zekere temperatuur. Door het installeren van warmtepompen kunnen we die temperaturen omhoog krijgen en de verkregen warmte opnieuw de stad inpompen. Het station van Menen heeft een capaciteit voldoende om 60.000 mensen te bedienen, die mensen kunnen dan ook in theorie allemaal warmte aangevoerd krijgen. Er liggen zelfs plannen op tafel om die installatie in de toekomst nog te gaan uitbreiden.”

Warmteafgifteset

Warmte uit afvalwater dus, al moet het geheel nog aan een technische installatie worden gekoppeld. “Vanaf september 2023 zullen we starten met de eerste subsidieaanvragen en grondwerken”, verduidelijkt Pieter De Graeve. Als projectontwikkelaar bij Fluvius overziet hij de uitrol van het warmtenet. “In verschillende fasen zullen gebouwen aan het warmtenet kunnen worden gekoppeld, waardoor men vanaf 2026 zich op een ecologische en economische manier zal kunnen verwarmen met gerecycleerde warmte. Ecologisch omdat de CO2-uitstoot drastisch wordt gereduceerd, economisch omdat de energiefactuur zal dalen. Wie zich wil aansluiten op het net moet hiervoor een warmteafgifteset laten installeren, waarop de verwarming en het warme water zal worden aangesloten. Het onderhoud en eventuele herstellingswerken worden door Fluvius verzorgd. Het zorgt er meteen ook voor dat iedereen in Menen toegang zal krijgen tot een zeer efficiënt verwarmingssysteem.”

Schepen Patrick Roose voert het woord. © CL

Wie tijdens de voorstelling zijn trots niet onder stoelen of banken kon steken, was bevoegd schepen Patrick Roose. “Van bij de start van deze legislatuur hebben we duidelijk gemaakt dat Menen een voortrekker wilde zijn wanneer we spreken over ecologie. Het warmtenet is daar een perfect voorbeeld van en is op dit moment nog steeds uniek in Vlaanderen. Voor het stadsbestuur is het reduceren van onze CO2-uitstoot een speerpunt en de uitrol van het warmtenet zorgt op zich al voor een vermindering van niet minder dan 8%. De eerste plannen voor dit project lagen iets meer dan een jaar geleden op tafel. Vandaag wordt het erg concreet en kunnen de eerste gegadigden reeds intekenen op het systeem.”