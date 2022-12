“Mbappé scoorde en dan ging het licht uit”: historische WK-finale onderbroken door stroompanne in West-Vlaanderen

De finale van het WK voetbal werd plots ongemeen spannend en net dan valt in zeker acht West-Vlaamse gemeenten plots het televisietoestel uit. De vrieskou zou de oorzaak zijn.

De stroompanne trof delen van Langemark-Poelkapelle, Houthulst, Zonnebeke, Staden, Hooglede, Roeselare, Moorslede en Wervik. Op een hoogst ongelukkig moment.

“Kylian Mbappé scoorde net de 2 – 2 en dan viel onze tv uit”, getuigt Laurent Hoornaert, eerste schepen van Langemark-Poelkapelle. “We probeerden dan maar te volgen via livestream op onze smartphones. Maar via 3G en 4G verliep dat maar in horten en stoten, wellicht omdat we niet de enige waren, die op dat moment overschakelden. Een vervelend moment, want het was net superspannend.”

Volgens de eerste vaststellingen door netbeheerder Fluvius gebeurde de uitval om 17.45 uur in de regio van Houthulst. “Vanuit onze dispatching zijn we zo snel mogelijk beginnen met herschakelen vanop afstand, zodat er vanaf 18 uur alweer stroom was in verschillende gemeenten”, zegt Wim Vandersichel, woordvoerder van netbeheerder Fluvius.

Dat werd bevestigd door Hoornaert en verschillende andere huishoudens in Langemark-Poelkapelle en Zonnebeke. “Om 18.10 ging het licht hier terug aan”, aldus Hoornaert. “Dan probeerden we Telenet zo snel mogelijk opnieuw op te starten om verder te kijken.”

Volgens Fluvius was de oorzaak te wijten aan een uitschakeling op een hoogspanningslijn van transmissienetbeheerder Elia. “Een korte dip, die wellicht veroorzaakt werd door de vrieskou”, vermoedt Vandersichel. “Daardoor was er ook in het onderliggend net van Fluvius een uitval.

Intussen is er opnieuw stroom in alle getroffen gemeenten. “Staden was de laatste om 18.51 uur”, besluit Vandersichel.

