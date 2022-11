Luminus wil vier nieuwe windmolens bouwen langs Noorderring in Ieper

Energieleverancier Luminus wil vier nieuwe ‘Vredesmolens’ bouwen rond de Noorderring bij Vredesstad Ieper en hoopt een draagvlak te creëren onder buurtbewoners via een publieksmoment in de Lakenhallen. Ook elders langs de ring, ter hoogte van administratief centrum Auris, blijken plannen in de maak voor twee nieuwe windturbines.

Drie nieuwe windmolens zijn recent gebouwd naast de A19 in Wervik, na een juridische strijd van tien jaar. Verderop langs de autosnelweg, in Zonnebeke en Ieper, procederen buurtbewoners en besturen tegen aanvragen voor nog drie nieuwe windmolens.

Nu staat een windproject met vier turbines in de steigers. Niet langs de A19, maar in de buurt van de Noorderring bij Ieper. De aanvrager is energieleverancier Luminus, die het nieuws maandag bekendmaakte met het oog een publieksmoment voor de Ieperlingen op woensdag 23 november. Het bedrijf wil dan de plannen toelichten en vragen beantwoorden tijdens verschillende infosessies van ongeveer een uur lang, die starten om 15, 16.30, 18 en 19.30 uur in het museumcafé in de Lakenhallen. Op die manier wil Luminus “een zo breed mogelijk draagvlak creëren voor het windproject dat de naam ‘De Vredesmolens’ meekreeg”.

Wachten op aanvraag

Het Iepers stadsbestuur is op de hoogte gebracht van de plannen, formuleerde opmerkingen aan Luminus, maar wacht met een reactie tot de energieleverancier effectief een aanvraag indient voor de omgevingsvergunning. “Dan moet de stad een advies verlenen in deze aanvraagprocedure”, duidt de bevoegde schepen Philip Bolle (Vooruit). “Maar de uitgekozen plaatsen zijn niet even voor de hand liggend en zo strikt langs de Noorderring liggen ze helemaal niet.”

Links zien we de locatie waar de vier ‘Vredesmolens’ van Luminus zouden komen.

Er blijken ook plannen voor nog twee windmolens langs de Noorderring: ter hoogte van administratief centrum Auris aan de andere kant van de ring. Daar is een andere initiatiefnemer aan zet, maar er zijn nog geen extra details bekend.

Buitenspel

Bolle vindt dat “de lokale overheid volledig buitenspel wordt gezet bij de keuze van locaties en vergunning”. “Je weet nooit of een aanvraag de laatste is. Zo kun je onmogelijk aan behoorlijke ruimtelijke planning doen, wat zeer frustrerend is”, aldus de schepen. “Beter zou zijn dat er aan gerichte repowering wordt gedaan op bestaande industriezones en dat er windzones worden aangeduid op kaart. Nu heerst de chaos omdat die concurrerende energieboeren elk hun ding doen, zonder ook maar in enige mate rekening te houden met elkaar, noch met de wensen van de besturen. En dan moet je niet schrikken dat steden en omliggenden zich verzetten, al dan niet in een actiecomité.”

Zorgvuldige afweging

Volgens Luminus is de locatie van hun vier Vredesmolens “het resultaat van een zorgvuldige afweging”. “Ze komen aan de Noorderring, in landbouwgebied tussen Ieper en Vlamertinge. De locatie is windrijk en vlot aansluitbaar met het elektriciteitsnet. De zone ligt aan belangrijke infrastructuurlijnen: de Noorderring, de spoorlijn Ieper-Poperinge en twee hoogspanningslijnen. De locatie beantwoordt zo aan de criteria van de Vlaamse overheid. Het project zou ook de stad Ieper helpen haar klimaatdoelstellingen van 40 procent minder CO2-uitstoot tegen 2030 te behalen.”

De Vredesmolens zouden elk jaar 56.000 MWh groene energie produceren, goed voor het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 12.500 gezinnen. Hierdoor zou jaarlijks 11.800 ton CO2 worden vermeden. “De huidige geopolitieke context, de klimaatcrisis en de bijzondere omstandigheden op de energiemarkt verplichten ons ertoe om onze manier van denken en leven te veranderen”, stelt Grégoire Dallemagne, CEO van Luminus. “Er is één gezamenlijke oplossing: het totale verbruik van fossiele brandstoffen verminderen. Dit kan door in te zetten op energiesoberheid, hernieuwbare energie en de elektrificatie van onze samenleving. Elektrificatie betekent echter ook een grotere vraag naar elektriciteit. Tegen 2050 moeten we daarom drie keer zoveel elektriciteit produceren als nu. Windenergie is daarbij één van de oplossingen.” (TP)