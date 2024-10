Luminus plant windmolen langs N58 in Rekkem: “Moderne molens zijn stiller”

Energieleverancier Luminus heeft plannen om een windmolen langs de N58 in Rekkem neer te poten. Om die plannen te duiden vindt op donderdag 7 november een infomoment plaats in het Dorpshuis. De hoop is om de windmolen in 2026 draaiende te hebben.

In de hoek van de N58 en de E17 in Rekkem, pal bij de grens van Moeskroen, zou binnenkort weleens een 200 meter hoge windmolen kunnen rijzen. Elektriciteitsproducent en energieleverancier Luminus wil een omgevingsvergunning aanvragen om er een te bouwen op een braakliggend stuk grond aldaar.

Volgens Luminus is de locatie ideaal om er een windmolen neer te poten. “Ze ligt in een zone met veel wind, vlakbij twee belangrijk wegen, een hoogspanningslijn en het industriegebied LAR Zuid”, somt Luminus op.

Voordelen

Met de windmolen zou energie kunnen worden opgewekt voor 3.500 gezinnen. Luminus wijst erop dat zo’n turbine tal van voordelen heeft. “Er wordt zo jaarlijks ongeveer 2500 ton CO2 vermeden”, klinkt het.

Veel overlast zou de windmolen niet mogen brengen door het gekozen type windmolen – met een tiphoogte van 200 meter en een rotordiameter van 163 meter. “Die moderne molens zijn stiller en de wieken draaien trager, wat rustiger aanvoelt. Bovendien kan er meer groene energie geproduceerd worden.”

Infomoment

Momenteel gaat het enkel nog om plannen. De energieleverancier richt eerst een infomoment in in het lokaal dienstencentrum Het Dorpshuis in Rekkem op donderdag 7 november. Ze hopen dat het openbaar onderzoek kan aanvangen in het eerste kwartaal van 2025, in het tweede zou dan de beslissing over de vergunningsaanvraag moeten komen. Momenteel is nog geen omgevingsvergunning ingediend. Het is Vlaanderen dat een beslissing neemt. De stad kan enkel advies geven.

Daarna kan het echt concreet beginnen met de werken. “Enkele maanden na het bekomen van de omgevingsvergunning wordt de windturbine aangekocht en bereiden we de bouw voor. Als alles goed gaat, produceert de windturbine groene stroom in 2026.”

(JD)