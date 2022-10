Kortrijks Energiefonds: nieuwe infocampagne ‘Betaal minder voor energie’ wil gezinnen beschermen tegen hoge energieprijzen door aanpak op maat

Op maandag 17 oktober, wereldverzetdag tegen armoede, lanceert Stad Kortrijk de nieuwe infocampagne ‘Betaal minder voor energie’ in het kader van het Kortrijkse energiefonds. Dat deze extra inzet nodig is, blijkt uit het aantal aanmeldingen van nieuwe hulpvragen bij de sociale diensten van de stad. Het aandeel werkende gezinnen wordt groter.

“Met 8 infosessies voor breed publiek, 14 zitdagen en een nieuwe webpagina informeren we Kortrijkse gezinnen op maat over het volledige aanbod en ondersteuning om energie te besparen en de energiefactuur te verlagen; van de factuur, het verbruik, snelle energiebesparende ingrepen tot een brede sociale rechtenverkenning en financiële ondersteuning. Kortrijk wil een dijk bouwen om zoveel mogelijk gezinnen te beschermen in de koudere maanden”, zegt Philippe De Coene, schepen van Sociale Vooruitgang.

1. Jouw factuur

We bekijken samen de voorschotfactuur of afrekening voor elektriciteit en/of gas. Zo wordt berekend of de huidige voorschotfactuur nog realistisch is. Het verschil tussen de goedkoopste en duurste energieleveranciers op de markt bedraagt momenteel maar liefst 25%. We onderzoeken of er geen beter energiecontract mogelijk is. Om de ideale voorschotfactuur te laten berekenen, kan de jaarlijkse eindafrekening en laatste voorschotfactuur via het online formulier van 1777 opgestuurd worden of zijn de gezinnen welkom op de infosessies en de zitdagen in de wijkcentra.

2. Jouw verbruik

De eerste stap is de controle of het verbruik verminderd kan worden door slimme ingrepen. Elk Kortrijks gezin kan een beroep doen op een huisbezoek van de Energiesnoeier. Het gezin vult samen met de energiesnoeiers ook een meterkaart in om een beter zicht te krijgen op het verbruik van gas en elektriciteit. De energie-expert geeft tips over de verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk worden kleine energiebesparende maatregelen uitgevoerd. Dat kan gaan van het plaatsen van led-lampen of de plaatsing van buisisolatie tot de aankoop van een nieuwe energiezuinige koelkast, indien nodig financieel ondersteund door de sociale diensten. Ook hier kunnen alle vragen gesteld worden over de energiefactuur. Voor gezinnen met een lager inkomen is de energiescan gratis.

3. Jouw rechten

Sociaal tarief op energie: in Kortrijk hebben tal van gezinnen recht op het sociaal tarief (categorieën zie hieronder). Daarenboven hebben minstens tijdelijk ook de mensen die genieten van de verhoogde tegemoetkoming in de gezondheidszorg, het recht op sociaal tarief voor energie. Met deze campagne gaan de sociale diensten actief op zoek naar ca. 1.000 gezinnen die dit recht nog niet opnemen.

Kortrijks Energiefonds (KEF): bij de start van het KEF hadden we een bedrag voorzien van 300.000 euro. Ondanks de recente noodzakelijke besparingsronde van het lokale bestuur beschikken we toch over 300.000 euro extra per jaar voor verhogingen in de steun en dus onder meer het KEF dat, zonodig, kan opgetrokken worden. De financiële tussenkomst kan zijn: een tijdelijke overbrugging, een renteloze lening, een tussenkomst in de lopende facturen of de afrekening, een tussenkomst voor energiebesparende maatregelen.

Advies op maat dicht bij de gezinnen

De infocampagne gaat van start met 8 infosessies in de wijkcentra in het centrum en de deelgemeenten. Ondanks de verhoogde aanmeldingen merken we dat we nog meer gezinnen kunnen bereiken die ervan uitgaan dat ze geen beroep kunnen doen op ondersteuning van de stad. Misschien is er ook schroom om rechtstreeks naar de sociale diensten te stappen. Met de infosessies willen we alle geïnteresseerde gezinnen de kans geven om zich in te lichten over het aanbod van het Kortrijks Energiefonds. We focussen ons met deze infosessies op de zogenaamde lagere middenklasse; gezinnen die voorheen nog de eindjes aan elkaar knoopten maar door de verhoogde energieprijzen in financiële moeilijkheden terechtkomen.

Op elk moment kunnen gezinnen hun facturen digitaal doorsturen naar de energie-experts van de sociale diensten. Deze aanpak versterken we met 14 zitdagen in de wijkcentra. Hier staan de maatschappelijk werkers van de stad en de Energiesnoeiers van vzw Effect klaar met gespecialiseerd advies. Het advies gaat breder dan enkel de factuur, elke vraag rond energie wordt er beantwoord. Naast de infosessies en de zitdagen is er een blijvende inzet op huisbezoeken.