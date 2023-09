Ingelmunster én Fluvius starten piloot-plan voor upgrade lokale elektriciteitsnet

Woensdagvoormiddag kwam Fluvius in het gemeentehuis van Ingelmunster praten over hun ‘gemeentelijke laagspanningsplan’. Daarmee wordt het elektriciteitsnet van Ingelmunster de komende tien jaar klaargestoomd voor de energietransitie.

Om de klimaatopwarming tegen te gaan, moeten we tegen 2050 afstappen van fossiele brandstoffen zoals stookolie of aardgas. Die ‘energietransitie’ zal de komende jaren vooral veel druk leggen op onze elektriciteitsnetten, die almaar meer warmtepompen, elektrische voertuigen en zonnepanelen moeten aankunnen. Daar zijn heel wat netversterkingen voor nodig, ook in het laagspanningsnetwerk dat loopt tot bij elke woning in Vlaanderen.

Om daar zo goed mogelijk op te anticiperen brengt Fluvius voor elke stad en gemeente in kaart waar er precies werken nodig zijn in de komende tien jaar. Samen met de lokale besturen bepalen ze precies hoe ze die noodzakelijke werken gaan spreiden. Ingelmunster is één van de pilootgemeenten waar het plan concreet van start gaat.

“Voorbereiden op duurzame toekomst”

“Ook voor Ingelmunster zijn de uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden door de klimaat- en energietransitie talrijk en veeleisend. We moeten onze gemeente voorbereiden op een duurzame toekomst en tegelijkertijd de dagelijkse behoeften van onze inwoners waarborgen. De eerste drie werven in het kader van het eerste gemeentelijk laagspanningsplan in Vlaanderen zijn deze week gestart”, zegt schepen Jan Rosseel.

“Zowel in de Hinnebilk-, Brigand- en Lammekensknokstraat start Fluvius met de aanleg van nieuwe 400 volt-netten. De samenwerking met Fluvius is niet nieuw voor ons. We werkten al samen voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van het droogte- en hemelwaterplan en bij de ombouw van ons verlichtingspark naar energiezuinige leds. We moeten wel aandacht besteden aan verschillende aspecten, zoals het minimaliseren van hinder tijdens de werkzaamheden, het zorgvuldig beheren van investeringen om haalbaarheid te garanderen, en het zoeken naar maximale synergie met andere nutsvoorzieningen en -bedrijven.”

106 kilometer aan kabels

In Ingelmunster is er inderdaad ook nog heel veel werk voor de boeg. Daar ligt 106 kilometer 230V-elektriciteitsnetwerk. Dat werkt tot op heden nog perfect, maar dat kan minder vermogen leveren dan de nieuwe 400V-netwerken die geschikt zijn voor de vele elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen die er morgen zullen komen. “We kunnen die 106 kilometer kabels onmogelijk op korte tijd vervangen”, zegt Rudy Verplancken van Fluvius.

“Dat zou zeer veel hinder veroorzaken. Daarom starten we vandaag al stapsgewijs met de aanpassing van onze netten. Dat verloopt voor een deel reactief: bij klanten die vandaag een zwaardere aansluiting nodig hebben doen we die netversterking al vroeger. Via deze laagspanningsplannen versterken we ze ook proactief. Dan ligt het elektricteitsnet voor hun deur al helemaal klaar zodra er meer elektrisch vermogen nodig is, bijvoorbeeld na de aankoop van een elektrische auto.”