Infoavond over kwaliteitsnormen huurwoningen: “Woonkwaliteit verhogen”

Het stadsbestuur van Lo-Reninge organiseert in samenwerking met Energiehuis Westhoek en Woonwinkel West op maandag 6 maart om 20 uur in ontmoetingscentrum De Zuidhoeve in Lo een infoavond voor verhuurders over de kwaliteitsnormen waaraan een huurwoning moet voldoen. Ook het gevelthermografieproject komt aan bod. Op woensdag 15 maart is er nog een extra infosessie voor inwoners van Lo-Reninge over de gevelscan.

“Lo-Reninge wil inzetten op de verhoging van de kwaliteit van het huurpatrimonium”, zegt burgemeester Lode Morlion. “Daarom nodigen we de verhuurders die een woning in onze gemeente verhuren uit voor een infosessie over de woningkwaliteitsnormen, het conformiteitsattest en de verschillende steunmaatregelen en mogelijke begeleidingstrajecten die ter beschikking zijn om de kwaliteit van een huurwoning te verhogen.”

Tijdens de infoavond krijgen de verhuurders toelichting over de minimale woningkwaliteitsnormen waaraan elke woning moet voldoen op het vlak van veiligheid, gezondheid en basiscomfort. Ze worden ook geïnformeerd over steunmaatregelen waarop private verhuurders een beroep kunnen doen.

Warmtefoto

“Er wordt ook extra info gegeven over het gevelthermografieproject in Lo-Reninge”, vult Jeroen Haghedooren van Energiehuis Westhoek aan.

“Dit project toont via een warmtefoto aan waar zich warmteverliezen voordoen in de voorgevel van een woning. Begin vorig jaar reed tijdens enkele koude winternachten een ‘thermocar’ door de straten van Lo-Reninge. Een warmtecamera op de auto scande de gevels van alle woningen. Een gevelscan is een betrouwbare meettechniek die op basis van een foto het energieverlies van de woning via muren, buitenschrijnwerk, rolluikkasten en zelfs vochtproblemen in beeld brengt. Met het blote oog is zoiets amper of niet te zien. Via een dergelijke foto krijg je een overzicht van waar die verliezen zich precies bevinden.”

Verhuurders die graag meer informatie willen over dit initiatief, kunnen contact opnemen met het Energiehuis Westhoek op het nummer 051 97 04 20. Mailen kan ook naar energiehuis@dvvwesthoek.be.

Inwoners van Lo-Reninge kregen eind vorig jaar al de kans om een infosessie over de gevelscan bij te wonen. Voor wie er toen niet bij kon zijn of de info nog eens opnieuw wil horen, wordt op woensdag 15 maart om 20 uur in oc Oud Gemeentehuis in Reninge nog een extra infosessie georganiseerd.

“De bedoeling is de inwoners van Lo-Reninge bewust te maken van het belang van een goed geïsoleerde woning”, besluit Jeroen Haghedooren. “Energieverliezen kunnen zich op verschillende manieren voordoen, waarvan je je soms niet bewust bent. In deze tijden van hoge energieprijzen laat je maar beter geen energie verloren gaan!”

Energieconsulent

Op 13 en 16 maart in oc De Zuidhoeve in Lo en op 21 en 23 maart in oc Oud Gemeentehuis in Reninge wordt ook een thermoloket georganiseerd. Verhuurders en inwoners kunnen daar na afspraak samen met een energieconsulent van Energiehuis Westhoek de foto van hun gevel in detail bespreken. Iedereen kan de foto van de gevelscan van zijn woning nu ook digitaal opvragen. Alle info om een afspraak te maken voor het thermoloket of het opvragen van de foto is terug te vinden op www.lo-reninge.be/extrasessiegevelscan.