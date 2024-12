IN KAART West-Vlamingen verbouwen massaal hun huis: ruim 61 miljoen euro aan premies uitbetaald

West-Vlamingen slaan massaal aan het renoveren. Nergens worden meer renovatiepremies aangevraagd én uitgekeerd dan bij ons. Dat blijkt uit cijfers van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap.

Nooit meer een vrij weekend, nachtmerries over facturen en deadlines die telkens opnieuw worden uitgesteld: iedereen kent wel iemand die een horrorverhaal heeft over verbouwingen. Toch laten velen zich blijkbaar niet afschrikken, en dan vooral in onze provincie. Nergens worden er namelijk meer renovatiepremies aangevraagd als in West-Vlaanderen. (lees verder onder de kaart)

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap keurde vorig jaar 42.905 renovatiepremies goed, dat zijn er 3,5 per 100 West-Vlamingen. Nergens anders in Vlaanderen lag dat cijfer hoger. Premies voor zonnepanelen zijn in onze provincie het populairst, gevolgd door hoogrendementsglas en dakisolatie. Die 42.905 verbouwpremies vertaalden zich samen in ruim 61,2 miljoen euro financiële steun voor iedereen die besloot zijn of haar woning een (veelal energetische) upgrade te geven. Omgerekend gaat het over 50,20 euro per West-Vlaming, opnieuw het hoogste bedrag boven de taalgrens. Oftewel 1.427,50 euro per individuele premie, wat dan weer het laagste bedrag is.

Kleine verbouwingen

“Hoeveel centen je terugkrijgt van je investering is afhankelijk van verschillende factoren, onder meer de leeftijd van het gebouw, je gezinssamenstelling, de uitvoering van de werken en bovenal je inkomen. Het kan dus zijn dat West-Vlamingen meer premies aanvroegen voor kleine verbouwingen, of dat het vooral aanvragers uit de middelste of hoogste inkomenscategorieën waren”, legt Nele Monkerhey uit.

“Mensen willen wel renoveren, maar er zijn veel drempels. En niet alleen financiële...”

Zij begeleidt als renovatiecoach bij intercommunale Leiedal elke dag mensen die overwegen hun huis te verbouwen. “We merken inderdaad dat er veel motivatie is bij mensen om het renovatieavontuur aan te gaan, maar de drempels zijn talrijk. Eerst en vooral moet er budget zijn om überhaupt iets te ondernemen, anderzijds zorgt de wildgroei van aannemers en meningen over wat nu écht de beste keuze is voor veel twijfels. Ook bij het aanvragen van premies hebben heel wat mensen hulp nodig, want het is allemaal niet zo eenvoudig.”

Verplichting

De hoogste premiebedragen werden uitgedeeld in Kuurne (77,60 euro per inwoner), Zwevegem (68,60 euro) en Lendelede (66,50), niet toevallig Zuid-West-Vlaamse gemeenten waar Leiedal de afgelopen vijf jaar met het SUPRA-project een eerste huisbezoek van een renovatiecoach gratis maakte. Aan de kust wordt duidelijk minder gerenoveerd; zo stroomde er slechts 25,70 euro per inwoner naar Knokke-Heist. (lees verder onder de kaart)

Sommige mensen renoveren uit vrije wil, maar steeds meer Vlamingen worden verplicht om bepaalde investeringen te doen. Momenteel heeft 29 procent van alle gecontroleerde woningen in West-Vlaanderen een slechte EPC-score, zijnde een E- of F-label. Huurbazen van dergelijke gebouwen mogen vanaf 2028 hun prijzen niet meer indexeren en vanaf 2030 die woning zelfs helemaal niet meer verhuren, tenzij ze hun woning voldoende energiezuinig hebben gemaakt.

Maar ook wie zo’n energieverslindende woning koopt of erft, moet sinds 2023 verplicht binnen de vijf jaar minstens een D-label in de wacht zien te slepen.

Rijke ondernemers

Om die particulieren maximaal te ondersteunen, wil Vlaams minister van Wonen Melissa Depraetere (Vooruit) verschillende maatregelen uitrollen. “De premiebedragen worden in 2025 teruggebracht naar het niveau van voor de energiecrisis, dat heeft de vorige regering al beslist. Wij willen er vooral zorgen dat het geld terechtkomt bij de meest kwetsbare mensen, die deze financiële steun echt nodig hebben. En niet bij de rijke ondernemers die zichzelf een laag loon uitkeren om dan maximale premies op te strijken voor de make-over van hun villa. Loon zal daarom in de toekomst niet meer het enige inkomenscriterium zijn”, aldus de minister uit Harelbeke.

“Het is niet de bedoeling dat rijke ondernemers een premie opstrijken voor de renovatie van hun villa”

“Verder willen we de huidige renovatiecoaches versterken, zodat burgers op een nog grotere schaal begeleid kunnen worden in hun verbouwproject. Renoveren moet zo haalbaar en betaalbaar mogelijk gemaakt worden.”