Ichtegem gaat voor duurzame bedrijventerreinen door inzetten op zonnepanelen

Het lokaal bestuur van Ichtegem stelde donderdagavond haar duurzame energie- en klimaatacties voor aan de gemeenteraad. Schepen van milieu Celesta Muylle (W.I.T.) gaf tekst en uitleg over de reeds ondernomen acties en stelde ook het actieplan voor de toekomst voor, dat opgemaakt werd door de WVI en tot stand kwam na een uitgebreid participatietraject.

Het plan werd door de raadsleden van de meerderheid goedgekeurd, maar stuitte op felle kritiek van CD&V-woordvoerder Karl Bonny, die de rapportage met betrekking tot de voortgang van het Lokaal energie – en klimaatpact en het burgemeestersconvenant periode 01.01.2021 tot 19.02.2023, afschoot. “Er valt heel weinig dynamiek te bespeuren om tot een beter leefklimaat in Ichtegem te komen en zullen dit ook niet goedkeuren.

Maar de felle tussenkomst van het CD&V-raadslid hield de andere raadsleden niet tegen om dit klimaatactieplan en het burgemeestersconvenant goed te keuren.

Actieplan opgemaakt door WVI

“We engageerden ons om het Vlaams Lokaal Energie- en Klimaatpact 2.0 te ondertekenen”, stak schepen van milieu, Celesta Muylle, van wal op de gemeenteraad. “In 2021 ondertekenden we de eerste versie en vorig jaar in november ondertekenden we het klimaatpact 2.0. Dat betekent dat we concrete acties gaan ondernemen tegen 2030 binnen vier verschillende werven: groen, energie, mobiliteit en water.”

“Daarnaast zijn we ook een collectief engagement aangegaan met De Haan en Oudenburg om samen in het verhaal van het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie (CoM 2030) te stappen. De bedoeling is om de uitstoot van co2 met 40procent naar beneden te halen tegen 2030 en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering”, vervolgde de schepen van milieu.

Daartoe werkte de WVI een actieplan uit dat rekening hield met digitale klimaatenquêtes- en ateliers en bevraging bij interne diensten, wat gisterenavond door de gemeenteraad werd goedgekeurd. “Enkele opgenomen acties daarin zijn: het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen door in te zetten op zonnedelen in de Fabriekweg. We gaan ook maximaal inzetten op afvalarme evenementen en het plaatsen van zonnepanelen op het dak van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput”, zo duidde schepen Celesta Muylle.

Weinig dynamiek te bespeuren

Raadslid Karl Bonny was met de zienswijze van het schepencollege met betrekking tot de voortgang van het Lokaal energie- en klimaatpact en het burgemeestersconvenant periode 01.01.2021 tot 19.02.2023 helemaal niet akkoord. Bonny zei in zijn betoog dat er slechts 311 bomen beplant alwaar tegen 2030 er 14.130 of 1990 bomen per jaar dienen gepland te worden. Idem voor wat de aanplant van hagen betreft. Slechts 409 meter zijn op heden aangeplant, alwaar er 6965 meter dienen aangeplant te worden tegen 2030.

Ook wat de renovaties van woningen betreft heeft hij zijn bedenkingen. “Op het vlak van collectieve renovaties van woningen staan we nergens. Op heden nul procent, maar tegen 2030 moeten er wel 321 woningen gerenoveerd zijn. Ook op het vlak van hernieuwbare energieprojecten is het 0%, deelwagens amper 1 of 3,6 %. Wat de laadpunten betreft noteren we er 15 waaronder 4 openbare en 11 private, of amper 7,2 %. Tegen 2030 dienen er 200 te zijn” stelde Bonny nadrukkelijk.

En zijn lijstje was nog niet af want ook wat betreft fietspaden, het ontharden, hemelwateropvang, de reductie CO2 uitstoot van het lokaal patrimonium, is er nog heel wat werk aan de winkel. “Er is voorzien in de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan tot behoud van de open ruimte maar er is geen budget voorzien in 2023 en de Hoppinpunten zijn nog niet uitgewerkt”, zo benadrukte raadslid Bonny, die besloot dat de cijfers voor zich spreken. “De realisaties zijn onvoldoende om de doelstellingen in 2030 te halen en er zijn ook geen financiële middelen voorzien om dit te realiseren. Er zal een serieus tandje dienen bijgestoken te worden want er valt weinig dynamiek te bespeuren om tot een beter leefklimaat in Ichtegem te komen.”

Burgemeester Lieven Cobbaert rondde de hele discussie af door te onderstrepen dat om de gestelde doelstellingen te halen, er de afgelopen jaren al heel wat acties ondernomen werden. “Zo is 30% van onze openbare verlichting op vandaag al verled. We zitten op koers om alles te verledden tegen 2030. We planten bomen, leggen groenperken aan en zetten in op het vernieuwen van fietsinfrastructuren in het kader van duurzame mobiliteit, denk maar aan het fietspad in de Kortemarkstraat”, zo besloot Ichtegems burgervader die er nog aan toevoegde dat ze onlangs drie kleine windmolens aan landbouwbedrijven vergunden en in de uitbreiding van de Fabriekweg er ook geen gasleiding meer aangelegd wordt om fossiele brandstoffen maximaal te weren. (EV)