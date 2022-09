Het wordt geen donkere kerst: gemeenten besparen op energie, maar niet op kerstverlichting

Ook onze steden en gemeenten voelen de stijgende energieprijzen. Zeker gemeenten met veel schulden moeten creatief zijn om de factuur te drukken. Er wordt overal beknibbeld, behalve op… de kerstverlichting. Dat blijkt uit een rondvraag van deze krant bij de tien West-Vlaamse gemeenten en steden met de hoogste schuldenlast per inwoner.

Niet alleen bij jou en ons gaat de energiefactuur de hoogte in, ook onze gemeente- en stadsbesturen zien de kosten steeds verder oplopen. De tien West-Vlaamse gemeenten met de grootste schuldenlast per inwoner (schulden van het gemeentebestuur, niet van de inwoners zelf, red.) nemen alvast een resem maatregelen om de hopelijk niet al te barre winter te doorspartelen.

“Wij maakten in juni al een berekening voor de exploitatie van onze gemeente”, stelt Jan Stevens (CD&V), burgemeester van Wielsbeke, dat een schuldenlast van 2.993 euro per inwoner torst.

“Daaruit bleek dat de uitgaven met 1,1 miljoen euro zouden stijgen, met de energie- en loonkosten als grootste factor. Ik vrees dat dit getal bij een herberekening vandaag nog hoger zal liggen. Daartegenover staan geen verhoogde inkomsten, al anticiperen we wel. Zo zullen we tegen 1 oktober alle openbare verlichting tussen 23 en 4.30 uur uur doven, behalve op vrijdag en zaterdag.”

“Onze kinderen zullen op school niet in de kou zitten”- Marc Vandenbussche, burgemeester van Koksijde

Dat is ook het geval in Nieuwpoort (1.974 euro per inwoner). “Waar mogelijk, dimmen we”, zegt burgemeester Geert Vandenbroucke (CD&V). “Er komt ook een communicatiecampagne om de Nieuwpoortenaar energiezuiniger te laten leven.”

“Oude gebouwen zullen we een vanop afstand regelbare thermostaat geven en moeilijk te verwarmen zalen, willen we minder gebruiken. In alle binnenruimtes van het gemeentebestuur wordt de temperatuur op 19 graden geplafonneerd.”

Niet toveren

In Wielsbeke werd ook het ritme van het aantal investeringen vertraagd. “We hebben het geluk dat we vorig weekend nog onze nieuwe sporthal en bijhorend binnenzwembad hebben geopend. Een investering van 10 miljoen euro, één miljoen euro meer dan beraamd. Mochten we dit op vandaag doen, dan lag de prijs anderhalve keer hoger en was die niet doorgevoerd.”

Dat gebeurt in zo goed als alle bevraagde steden en gemeenten. “Vooral kleinere en nice to have-items zijn we aan het schrappen”, vult burgemeester Joris Hindryckx (CD&V) van Houthulst (2.436 euro per inwoner) aan.

“Bij ons bekijkt de technische dienst waar we op korte termijn quick wins kunnen doen”, aldus Christof Dejaegher (CD&V), burgemeester van Poperinge (2.134 euro per inwoner). “Maar we kunnen ook niet toveren. Onze straatverlichting is nu al ‘s nachts gedoofd.”

50 miljoen bespaard

Kortrijk (2.020 euro per inwoner) deed net voor de start van de zomer al een historische inspanning, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “We hebben ongeveer 50 miljoen euro bespaard op onze werking en hebben bepaalde investeringen on hold gezet. We willen ons energieplan ook updaten en onderzoeken waar we de verlichting kunnen doven en de verwarming lager kan.”

Blankenberge (2.156 euro per inwoner) stelt dan weer geen investeringen uit. “We hebben het meerjarenplan vorig jaar al grondig herbekeken en enkele investeringen geschrapt, zoals de bouw van een nieuw cultureel centrum en de renovatie van het stadhuis”, zegt burgemeester Björn Prasse (Open VLD), die vorig jaar de sjerp overnam van Daphne Duméry (N-VA).

Koksijde, de gemeente met de grootste schuldenlast per inwoner (3.587 euro per inwoner), maakt zich weinig zorgen. “We hebben hier al een tijdje op geanticipeerd, maar schakelen straks nog een versnelling hoger”, duidt burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD).

“Er komt een extra gemeenteraadscommissie rond energie en elk jaar voorzien we een budget om energiebesparende maatregelen te nemen. Tegen het einde van deze bestuursperiode willen we enkel nog ledverlichting op openbaar terrein en in april waren we ook bij de eersten om onze verwarming uit te schakelen. Maar onze kinderen zullen niet in de kou zitten op school en de lichten in de sporthal zullen blijven branden.”

De kerstverlichting uit het straatbeeld weren, doet geen enkele gemeente. “Al zullen we die ook niet tot een kot in de nacht laten branden”, klinkt het in Nieuwpoort. In Houthulst wordt die dit jaar niet vernieuwd en uitgebreid.

“Wat we zeker niet willen doen, is puur symbolische maatregelen nemen die geen substantiële besparing opleveren”, vult burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende (2.443 euro per inwoner) aan. “Er komen ook geen maatregelen die een onveiligheidsgevoel kunnen creëren.”

Steden en gemeenten met een zwembad laten het water minder opwarmen. Dat is onder andere in Poperinge (2.134 euro per inwoner) en Diksmuide (1.794 euro per inwoner) het geval. “Het zwembad sluiten, is niet aan de orde”, valt te horen in Diksmuide.

Moeilijke oefening

In elk geval zal de komende maanden in alle gemeente- en stadshuizen de hoogspanning te voelen zijn. Overal staan begrotingsbesprekingen op de agenda.

Lies Laridon (CD&V), burgemeester van Diksmuide: “Deze maand beslissen we of er al dan niet projecten uitgesteld worden om de schuldgraad onder controle te houden.” Bart Tommelein (Open VLD) van Oostende: “Het was door de stijgende grondstofprijzen vorig jaar al puzzelen. We verwachten dat de oefening straks stukken moeilijker wordt.”

Burgemeester Peter Roose (Veurne Plus) van Veurne (1.722 euro per inwoner) stelt dat zijn stad alle facturen zal kunnen betalen. “De huidige energiecrisis en inflatie zal over drie tot vijf jaar wel zijn effect hebben op investeringsvolumes voor de toekomst. Wij doen echter al jaren investeringen om ons energieverbruik te verminderen en zullen dat ook blijven doen.”