Haven Oostende stapt naar rechter in strijd tegen Frans windmolenpark langs aanlooproute

Haven Oostende trekt naar de rechtbank om de geplande bouw van een windturbinepark bij Duinkerke tegen te houden. De zone waar Frankrijk wil bouwen, overlapt met de westelijke aanlooproute naar de haven. “Gezien diplomatiek overleg niet tot het noodzakelijke resultaat leidt, zetten we deze stap”, zegt CEO Dirk Declerck.

De westelijke aanlooproute, beter bekend als de Dyckroute, verbindt de haven van Oostende met Zuid-Engeland en de Atlantische Oceaan. De route is cruciaal voor zowel industriële scheepvaart als visserijverbindingen.

Een Frans consortium wil voor Duinkerke langs die route echter een windturbinepark bouwen. Daardoor dreigt volgens Haven Oostende de westelijke toegang tot de haven te worden afgesneden. Om de bouw tegen te gaan en schade te voorkomen, vordert de haven bij de rechtbank van West-Vlaanderen een schadevergoeding van de bouwheren plus een preventieve maatregel die de bouwwerkzaamheden tijdelijk verbiedt. “Haven Oostende put alle rechtsmiddelen uit om haar belangen te verdedigen”, zegt voorzitter Charlotte Verkeyn. “De haven is een motor van tewerkstelling en moet ook in de toekomst alle kansen behouden om dit blijvend waar te kunnen maken.”