Groen licht voor nieuwe stroomkabel tussen België en het Verenigd Koninkrijk

De Britse energieregulator heeft groen licht gegeven voor Nautilus, een nieuwe onderzeese hoogspanningsverbinding tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia.

Elia is van plan met zijn Britse tegenhanger National Grid de nieuwe interconnector te bouwen. Het groen licht is volgens Elia een “cruciale” stap in de verdere realisatie van het project.

De nieuwe interconnector moet de vele stroom die de Britse offshore windmolenmarken opwekken naar ons land halen. De geplande stroomkabel is een zogenaamde hybride interconnector: het transporteert stroom tussen twee landen, maar kan ook offshore windenergie aan land brengen. Nautilus zal de link leggen tussen de Britse kust en het Prinses Elisabeth eiland, het kunsmatig energie-eiland dat Elia voor onze kust bouwt.

België heeft al een onderzeese stroomkabel met het Verenigd Koninkrijk: NemoLink, waar maximaal 1 gigawatt aan elektriciteit mee kan worden uitgewisseld. Nautilus heeft een capaciteit van 1,4 gigawatt.