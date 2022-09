Gemeente Wingene maakt energiereductieplan op en dooft de openbare verlichting

Momenteel loopt er een ongeziene energiecrisis en ook voor de gemeente Wingene neemt dit een grote hap uit het budget. Er werden gerichte energiebesparende acties genomen.

“We verwachten dat de gas- en de elektriciteitsfactuur in de gemeentelijke gebouwen aanzienlijk zal stijgen”, vertellen burgemeester Lieven Huys en schepenen Hedwig Kerckhove en Brecht Warnez. “Een eerste berekening geeft aan dat we ruim 465.000 euro per jaar voor gas en 536.000 euro voor elektriciteit zullen betalen. Al is het vandaag de dag moeilijk om dit correct in te schatten. Om het hoofd te bieden aan de stijgende energieprijzen namen we gerichte energiebesparende acties. In totaal gaat het om negentien acties waarbij zowel op korte, middellange als lange termijn gefocust wordt”.

Communicatiecampagne

Op korte termijn zal een communicatiecampagne opgericht worden om medewerkers en gebruikers van gebouwen bewust te maken van hun energieverbruik. “Naast de deelname aan Dikketruiendag, worden ook heel wat concrete tips gegeven”, weet de burgemeester. “Daarbij gaat het vaak om simpele zaken zoals de lichten doven bij het verlaten van een ruimte, bewust computers en beeldschermen uitschakelen en noem maar op.”

Recreatiebad de Alk

Ook duurzame verplaatsingen worden verder aangemoedigd en er zal enkel verwarmd worden waar nodig. De temperatuur in recreatiebad de Alk zal actief opgevolgd worden. “Gelukkig namen we de afgelopen jaren al klimaatvriendelijke maatregelen die ons nu veel energie besparen”, benadrukt schepen van Klimaat en Duurzaamheid Brecht Warnez. “Toch blijft recreatiebad de Alk een grote energiekost. Daarom zoeken we nog naar nieuwe maatregelen zoals de plaatsing van een UV-lamp om zowel energie als water te besparen.”

In de Alk worden ook twee nieuwe luchtgroepen met warmterecuperatie geplaatst en dit met de steun van de provincie West-Vlaanderen, en worden de ventilatiekanalen grotendeels vernieuwd.

Alle straatlichten doven

De gemeenteraad besliste op maandag 26 september om de openbare verlichting ’s nachts in de hele gemeente te doven. “Ongeveer de helft van de straten wordt de verlichting gedoofd tussen 23 uur en 5 uur ’s morgens, met uitzondering van vrijdag- en zaterdagnacht”, weet schepen van Openbare Werken Hedwig Kerckhove. “We breiden ons bestaand brandprogramma uit zodat straks in alle straten de verlichting tussen 23 uur en 5 uur uit gaat. Op vrijdag en zaterdag blijft de verlichting aan. De aanpassingen wordt door Fluvius uitgevoerd en zal een tweetal weken duren vooraleer dit overal van kracht is. Verder blijven we inzetten op LED- verlichting. Dit moet volledig afgerond zijn in 2030.”

Verder blijft het gemeentebestuur ook inzetten op middellange en lange termijnacties met het plaatsen van extra zonnepanelen. Grote energieverbruikers zoals sporthallen worden regeltechnisch onderzocht. Het extra isoleren van gebouwen en de omschakeling naar verwarming met lage watertemperaturen zijn ook belangrijke elementen.