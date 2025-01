“Dit is geen fijn eindejaarsgeschenk”: Bewoners serviceflats krijgen gasfactuur van 12.000 euro

De bewoners van een 25-tal assistentiewoningen in Merkem bij Houthulst verslikten zich in hun koffie toen ze de eindafrekening voor de verwarming in de bus kregen. Energieleverancier Engie rekende elk van hen ruim 10.000 euro aan, bovenop de betaalde voorschotten. “Enkele van onze bewoners waren even in paniek maar het gaat duidelijk om een vergissing”, zegt directeur Jurgen Duyck. Engie bevestigt: “Alle facturen zijn bevroren, onze excuses.”

Het is de periode waarin we allemaal graag envelopjes uitdelen en nog liever krijgen, maar de brief die bij de vijfentwintig bewoners van de assistentiewoningen van De Groene Verte in Merkem bij Houthulst in de bus viel, was minder aangenaam om te openen. Zo kreeg bewoonster Gerarda Marchand van energieleverancier Engie een eindafrekening van 11.963,21 euro voor haar gasverbruik.

Volgens haar meterstand verbruikte de 88-jarige dame in amper negen maanden 213.470 kWh aan gas. Ter vergelijking: een gemiddeld gezin verbruikt jaarlijks zo’n 17.000 kWh aan gas, als het gas gebruikt wordt om te koken, om water te verwarmen en voor de verwarming. Gerarda, die sinds het overlijden van haar echtgenoot alleen woont, zou dus op negen maanden tijd twaalf keer het jaarverbruik van een gezin aan gas erdoor gejaagd hebben.

Automatisch betaald

“Dat bedrag is natuurlijk absurd, want mijn moeder gebruikt alleen gas om te verwarmen, niet om te koken of water te verwarmen”, zegt Gerarda’s dochter Nadine Syoen, die zich al jaren om de facturen van haar moeder bekommert. “Bovendien is mama niet alleen. Zowat alle bewoners van de assistentiewoningen in hetzelfde gebouw hebben een gelijkaardige factuur gekregen”, klinkt het.

Dat bevestigt ook de zoon van een andere bewoonster, die een eindafrekening in de bus kreeg van maar liefst 12.010,26 euro. “De facturen van mijn moeder worden automatisch betaald via domiciliëring. Het kan toch niet dat zo’n bedrag zomaar van haar rekening verdwijnt, terwijl hier duidelijk een vergissing in het spel is?”, zegt hij.

Verkeerde omrekening

Niet alleen de bewoners zelf maar ook het woonzorgcentrum waaraan de serviceflats gekoppeld zijn, kreeg van Engie een gepeperde rekening in de bus. “Elke flat heeft een afzonderlijke teller, maar de rekening voor de gemeenschappelijke delen komt bij ons terecht”, zegt algemeen directeur Jurgen Duyck. “En ook het bedrag dat op die rekening staat, is overduidelijk verkeerd. Het bizarre is dat de meterstanden overal wel kloppen. De fout ligt dus niet bij de netbeheerder, die de meterstanden opneemt, maar bij Engie zelf. Wellicht hebben ze daar een verkeerde omrekening van kilowattuur naar euro gemaakt”, vermoedt hij.

“Dit heeft toch wel voor wat paniek gezorgd bij enkele bewoners” – Jurgen Duyck, algemeen directeur De Groene Verte

Vanuit de vzw De Groene Verte hebben ze meteen actie ondernomen. “Wij hebben meteen contact opgenomen met Engie en hebben uitstel van betaling bekomen. Ondertussen zal men bekijken waar de fout gebeurd is. Alles komt dus binnenkort wellicht wel in orde, maar ondertussen heeft dit wel voor wat paniek gezorgd bij enkele van onze bewoners. Een fijn eindejaarsgeschenk is het alvast niet”, klinkt het.

Facturen bevroren

Bij Engie bevestigt men dat het om foutieve facturen gaat. “De facturen van alle klanten op het verbruiksadres van De Groene Verte zijn voorlopig bevroren. Mensen hoeven die dus niet te betalen en binnenkort volgt er een rechtzetting”, zegt woordvoerster Nele Scheerlinck van Engie.

Waar de fout ligt, is nog niet helemaal duidelijk. “Het gaat om klanten in een gebouw met een collectief verwarmingssysteem. Bij zo’n systeem heb je bepaalde warmteverliezen, die worden verdeeld over alle aangesloten wooneenheden volgens een bepaalde verdeelsleutel. We vermoeden dat er hier iets is misgegaan met de aanrekening van die warmteverliezen. Onze gespecialiseerde medewerkers zullen dit zo snel als mogelijk verder bekijken en uitzoeken waar het precies is fout gelopen. We wensen ons oprecht te verontschuldigen bij de betrokken klanten”, zegt Scheerlinck. (LK/CJ)