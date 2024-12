Delhaize wordt stuk groener

Het Delhaize-filiaal in Wingene liet grootschalige werken uitvoeren, om maximaal te kunnen genieten van zonne-energie. De voorbije weken werden liefst 233 zonnepanelen gemonteerd: 170 stuks op het platte dak en 63 panelen aan de gevel. Zo halen ze 75 procent van hun energie uit de zon.

Het is niet altijd evident dat een warenhuisketen een volledige installatie van zonnepanelen en laadpalen toevertrouwt aan een lokale installateur. Dat gebeurde echter wel in Wingene, waar Delhaize-eigenaar Frederik De Cuyper beroep deed op het Wingense bedrijf Dela Energy. “Dat is mijn eigen beslissing, want ik werk het liefst met lokale bedrijven”, bevestigt hij. “Volgend jaar waren we sowieso verplicht om enkele laadpalen te plaatsen, dus heb ik meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om quasi volledig op groene stroom over te schakelen. Dat zal ons toch makkelijk zo’n 100.000 euro kosten. Maar Delhaize Wingene bestaat al dertien jaar. Volgend jaar, tegen april, zal ook het hele interieur van de winkel aangepakt worden. Tegen dan hoop ik de nodige vergunningen te hebben om ook een cashpoint op de parking te plaatsen. Er komt ook nog een bpost-afhaalbox voor postpakketten.”

Satellietbeelden

“Pieter Degraeve en ik zijn twee vrienden, die samen opgroeiden in Wingene”, vertelt Robbe Lammerant, co-founder van Dela Eenergy. “Eerder toevallig hebben we elkaar terug gevonden en beslisten we om Dela Energy op te richten. Het project Delhaize is een van onze grote klussen, waar we in september aan begonnen zijn met een ploeg van tien man. Daar is een hele pre-fase met uitwerking via satellietbeelden en rendementsberekeningen aan vooraf gegaan. Met Fluvius moesten we ook afspraken maken, om laagspannings- en ontkoppelingsborden aan te brengen.”

De grootste uitdaging was het feit dat Delhaize Wingene minstens 100.000 wattpiek nodig heeft, wat meer dan 200 zonnepanelen vereist. “Zo veel panelen op één dak vraagt een stevige maar ook dure onderconstructie. We beslisten daarom om ook een van de gevels van het warenhuis te benutten. Die muur staat aan de westkant, wat prima is om zonlicht te vangen. Zo kon het aantal zonnepanelen netjes verdeeld worden.”

Voor de laadpalen betalen klanten een halve euro per kWh, maar van 15 december tot en met 31 januari kun je er als promotie laden voor 30 cent per kWh. (GGM)