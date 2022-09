De Haan wil energiefactuur inwoners omlaag door van netbeheerder te veranderen, maar daarvoor moeten buurgemeenten wel meewillen

Om de energiefactuur voor de inwoners wat lichter te maken, wil De Haan voor de distributie van gas en elektriciteit overstappen naar Imewo. De voorwaarde is wel dat Oostende en Bredene meewerken.

Al sinds jaar en dag is De Haan voor de distributie van gas en elektriciteit aangesloten bij Gaselwest. Nu het Vlaams parlement beslist heeft dat er grotere aaneengesloten werkingsgebieden moeten komen met dezelfde speler, biedt dit De Haan de kans om over te stappen naar een andere distributeur. “Overstappen naar Imewo zou een gemiddelde klant zo’n 40 euro per jaar besparen, maar voor ondernemingen die veel verbruiken – zoals bakkers – zou het voordeel veel groter zijn. Aangezien Gaselwest echter meer dividenden betaalt aan de gemeenten, betekent dit ook dat De Haan bij een overstap naar Imewo jaarlijks 133.000 euro aan inkomsten zou verliezen. Omgekeerd zouden de inwoners van Oostende en Bredene een hogere factuur krijgen als wij bij Gaselwest bleven. Het Vlaamse decreet laat immers niet toe dat er ‘eilanden’ zijn, dus als De Haan bij Gaselwest blijft, moeten Oostende en Bredene overstappen van Imewo naar Gaselwest”, zegt burgemeester Wilfried Vandaele.

Hij deed daarom een voorstel aan zijn collega’s van Oostende en Bredene: De Haan is bereid om over te stappen naar Imewo op voorwaarde dat Oostende en Bredene het gat in de begroting van De Haan helpen dichtrijden. “We zijn bereid de helft van het verlies zelf te dragen als Oostende en Bredene de andere helft voor hun rekening nemen, bijvoorbeeld op basis van de verdeelsleutel ‘aantal inwoners’”, aldus Vandaele.

Het overleg met collega Bart Tommelein leidde inmiddels tot een akkoord voor Oostende. Bredene kwam nog niet over de brug. “Hopelijk gaat Bredene alsnog mee in dit verhaal; dat zou een goede zaak zijn voor beide gemeenten”, klinkt het.