De Haan plaatst nieuwe kerstverlichting met innovatieve ledtechnologie

Tegen het einde van de week springt de kerstverlichting aan in De Haan.

Het gemeentebestuur koos dit jaar voor ledverlichting waarbij het frame van de armaturen grotendeels uit ‘bioprint’ bestaat, een grondstof die gewonnen wordt uit suikerriet dat niet genetisch werd gemanipuleerd.

“Het grote voordeel hiervan is, dat de armaturen niet alleen lichter zijn maar ook extra decoratief. Dat geeft onze kerstverlichting een grotere dagwaarde, en het materiaal is ook nog eens biologisch afbreekbaar. Traditionele kerstsfeer in een modern jasje dus”, zegt toerismeschepen Marleen De Soete (Samen Vooruit), hier op de foto met Sofie Verstraete van Verstraete Enterprises.