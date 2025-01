DATS 24 opent 10 laadpunten op de parking van de Colruyt Laagste Prijzen-winkel

Op de parking van het warenhuis Colruyt in Ieper opent brandstofspecialist DATS 24 een laadplein voor elektrische wagens. De palen zijn ook buiten de openingsuren van de winkel beschikbaar.

Op de parking van Colruyt aan de Rijselpoort in Ieper staan nu drie snellaadpalen (6 laadpunten) van 150 kW en 2 standaard laadpalen (4 laadpunten) van 22 kW. “Daarmee verdwijnt alvast in Ieper de stress om je wagen te kunnen landen, want dit laadplein is 24 op 7 geopend, dus ook buiten de openingsuren van de winkel”, zegt Jean-Jacques Delmée, co-CEO DATS24.

“We zien dat meer en meer klanten elektrisch rijden en we ondersteunen hen daarin door ervoor te zorgen dat ze hun auto kunnen opladen terwijl ze winkelen”, aldus Klaas Ennaert, gerant van de Colruyt in Ieper. “Tijdens een gemiddelde winkelduur van 30 minuten, laden klanten aan onze snellaadpalen tot zo’n 300 kilometer extra rijbereik op, afhankelijk van het type batterij in de wagen en het rijgedrag van de klant.”

De goedkoopste manier om aan de DATS 24-laadpalen te laden is met een DATS 24-laadpas of met de DATS 24-app. Die laatste is voorbehouden voor zakelijke klanten. “De prijs aan de standaard laadpalen (tot 22 kW) bedraagt 0,40 euro per kWh en aan de snellaadpalen (meer dan 22 kW) 0,60 euro per kWh, op voorwaarde dat je met een DATS 24-laadpas laadt”, weet Bart Frison, EV Charging-verantwoordelijke bij DATS 24. “Vanaf 1 januari 2025 betaal je aan al onze laadpunten ook eenvoudig met je bankkaart. Dat is ideaal voor wie occasioneel laadt bij DATS 24. Het kost je iets meer per kWh, maar je hebt geen bijkomende tools nodig om je laadbeurt te starten.”

Een vaak geformuleerde klacht is dat mensen die elektrisch rijden, vooraf niet weten hoeveel hun laadbeurt zal kosten. DATS 24 hanteert de AFIR-regelgeving die stelt dat klanten moeten weten hoeveel ze per kWh betalen vóór ze hun laadsessie starten. De QR-code die op elke DATS 24-laadpaal staat, brengt klanten meteen naar een webpagina waarop de prijzen vermeld worden: dats24.be/prijs-laadbeurt. De DATS 24-laadpleinen zijn ook toegankelijk voor wie gebruik maakt van een laadpas van een andere operator, waaronder: Allego, Blue Corner, EDI, E-Flux, EV Box, Fastned, IONITY, Mobility+, New Motion, Plugsurfing, Smappee en Totalenergies. Omgekeerd kunnen DATS 24-laadpashouders ook terecht op de laadpalen van al deze operatoren.