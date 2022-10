Contactcenter zoekt versterking: N-Allo wapent zich tegen enorme toestroom van energievragen

N-Allo Ieper is dringend op zoek naar 60 nieuwe medewerkers voor energieleverancier Engie, één van hun grootste klanten. Door de huidige energiecrisis krijgt het contactcenter dubbel zoveel oproepen binnen als voorheen, waardoor de wachttijden serieus kunnen oplopen.

N-Allo heeft vijf vestigingen in ons land. Ieper is de derde grootste, met onder meer 100 werknemers die uitsluitend werken voor de klantendienst van energieleverancier Engie. Het contactcenter wil zich wapenen tegen de stormloop van telefoontjes over energiefacturen en renoveerde daarom een volledig nieuwe afdeling. Die werd ingericht om 60 extra klantenadviseurs te kunnen aanwerven.

“De oproepvolumes zijn in een paar maanden tijd meer dan verdubbeld, mensen hebben veel vragen over hun energiefactuur”

“We moeten niemand vertellen hoe moeilijk het is om tegenwoordig iemand aan de lijn te krijgen om je energiefactuur te bespreken. De oproepvolumes zijn in een paar maanden tijd meer dan verdubbeld, op bepaalde dagen zelfs verdrievoudigd, extra werkkrachten zijn dus dringend nodig om al die telefoontjes te kunnen beantwoorden”, legt Operational Manager Joost Somers uit.

Naar 450 klantenadviseurs

De nieuwe afdeling werd deze week feestelijk geopend.

Concreet zoekt N-Allo 120 nieuwe werknemers, waarvan 60 specifiek voor de vestiging in Ieper. Zij zullen de 100 medewerkers vervoegen die nu reeds fulltime worden ingeschakeld voor Engie. Om al die mensen comfortabel te kunnen laten werken, heeft de directie de afgelopen maand een nieuwe vloer van het gebouw gerenoveerd en ingericht.

De 60 andere nieuwe personeelsleden worden verdeeld tussen de vestigingen in Gent, Eupen, Mechelen en Gosselies. De afgelopen maanden werden al tientallen extra aanwervingen gedaan om een betere service te kunnen bieden. Het doel is om in totaal 450 klantenadviseurs te kunnen inzetten voor de energieleverancier, 200 meer dan voor de energiecrisis.

Krappe arbeidsmarkt

Het is echter geen eenvoudige taak om al die lege stoelen te vullen. “Net zoals veel andere sectoren verloopt de zoektocht naar personeel erg moeizaam. Volgens een onderzoek van onze wervingspartner Randstad is de krapte op de arbeidsmarkt het grootst in West-Vlaanderen. Vooral tweetalige kandidaten zijn een schaars goed We trekken alle registers open”, klinkt het.

“Wie het team vervoegt, mag alvast rekenen op voldoende begeleiding en een marktconforme verloning. Na een intensieve opleiding wordt hij of zij van dichtbij gecoacht om de kneepjes van het vak te leren. HR en de teamcoaches bieden ondersteuning bij het omgaan met boze of emotionele telefoongesprekken. Tot slot proberen we ons flexibeler op te stellen qua werkuren, zodat de work-lifebalance van onze medewerkers beter bewaard kan worden”

“Je maakt echt een verschil”

Sylvie D’Hulster (46) uit Noordschote is alvast blij dat er nieuwe werkkrachten worden aangeworven. Zij werkt al 16 jaar bij N-Allo Ieper: “De mensen die ons bellen, moeten echt veel te lang wachten. Er zijn veel meer oproepen, maar de gesprekken duren ook gewoon langer.”

“Je merkt dat de mensen wanhopig zijn en moeilijk begrijpen waar de prijsstijgingen vandaan komen. Een goeie uitleg is echt cruciaal om hen het gevoel te geven dat ze werden geholpen. Dat contact met klanten geeft me echt voldoening en is de reden waarom ik de job zeker zou aanraden aan anderen. Ik hecht er bijvoorbeeld ook veel belang aan om – naast administratieve informatie en simulaties – ook tips te geven over hun energieverbruik. Dat contact met klanten geeft me echt voldoening en is de reden waarom ik de job zeker zou aanraden aan anderen. Je maakt echt een verschil.”