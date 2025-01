Cabinebrand zet buurt zonder stroom

Dinsdagavond even voor 19 uur werd de brandweer opgeroepen voor een brand in de Harelbekestraat in Zwevegem.

Bij aankomst bleek het om een elektriciteitscabine te gaan die naast een woning is gebouwd. De zwarte rook trok ook die woning binnen. De brandweer diende te wachten tot de specialisten van Fluvius ter plaatse waren vooraleer ze echt konden ingrijpen. Wel beveiligden ze de toestand zodat er niet echt gevaar was voor de omgeving.

Eenmaal de mensen van Fluvius ter plaatse kon al snel, doch met de nodige omzichtigheid, de cabinedeur geopend worden. Vuur was er niet te zien, wel rook die langs de deur zijn uitweg zocht. Door de elektriciteitsmaatschappij werd dan ook de cabine zonder stroom gezet, waardoor ook de buurt in het duister kwam te zitten. Er wordt gezocht naar een oplossing zodat de hinder niet al te lang zou duren.