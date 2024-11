Buurtbewoners vrezen komst windturbine op site Crelem Bakeries in Lendelede: “Dit gaat heel wat mensen aan”

Bewoners uit verschillende straten in de nabijheid van Crelem Bakeries in Lendelede zijn tegen de mogelijke komst van een windturbine op het terrein van de industriële bakkerij. Ze vrezen overlast in de vorm van slagschaduw, geluids- en visuele hinder. Er is intussen een actiegroep opgericht en een petitie gelanceerd.

Crelem Bakeries nam in 2019 Vermaut’s Boerenbrood in Lendelede over. De bedrijfsgebouwen liggen in industriegebied Nelca-Zuid. Het initiatief voor een mogelijk windturbineproject komt van Newvo, een zusterbedrijf van Crelem Bakeries.

Duurzame energieopwekking

Met de windturbine wil het de eigen impact verkleinen en naar eigen zeggen een positieve bijdrage leveren aan een duurzame energieopwekking in de regio. Het gaat om een middelgrote windturbine van maximum 115 meter hoog dat het bedrijf idealerwijs zou willen plaatsen op het zuidelijk stuk van zijn terrein.

Crelem Bakeries organiseerde maandagavond een infovergadering waarop een zeventigtal inwoners in kleinere groepjes een toelichting kreeg over het dossier. Dat infomoment zorgde evenwel voor veel onrust. Verschillende inwoners groepeerden zich intussen in de actiegroep ‘Geen windmolen in dorpskern Lendelede’ op Facebook en er circuleert intussen ook al een online petitie die de kaap van de 200 handtekeningen heeft overschreden.

Hoger dan Atomium

“We zijn verbouwereerd over het gegeven dat er zomaar een windturbine naast een woonwijk kan komen”, klinkt het bij inwoner Jourik De Witte.

“Het Korenveld ligt op 250 meter, de Stationswijk op 370 meter en zelf woon ik met mijn gezin in de Kwadestraat, die op 150 meter ligt. Hier heb ik zicht op akkers en straks prijkt daar mogelijk een mastodont van 115 meter, die hoger zal reiken dan het Atomium, dat 102 meter is”, zegt hij.

“Doordat de windturbine op industriegebied staat, mag die 10 decibel luider zijn dan op een andere plek” – buurtbewoner Jourik De Witte

“Dat betekent niet alleen visuele hinder, maar ook een serieuze waardevermindering voor onze woning. Verder vrezen wij en heel wat andere buurtbewoners voor geluidshinder. De normen in Vlaanderen zijn binnen een bepaalde perimeter vastgelegd op 44 decibel overdag en 39 decibel ’s nachts. Wij namen de proef op de som en dat kwam behoorlijk storend over. Doordat de windturbine op industriegebied staat, mag die ook 10 decibel luider zijn dan op een andere plek.”

Een andere vrees is slagschaduw. “Op basis van de beperkte info die we kregen over het getroffen gebied binnen een straal van een kilometer zou deze windmolen een impact hebben op een groot deel van Lendelede. Binnen een straal van 500 meter alleen wonen al 400 gezinnen, dus dit gaat heel wat mensen aan. En dan heb ik het nog niet gehad over de impact op het leefmilieu. Op de akkers achter ons huis landen in de lente en herfst hele groepen ganzen op doortocht en ’s nachts is dit gebied een natuurlijke habitat voor vleermuizen. Dat komt met zo’n windturbine ook in het gedrang.”

Reactie bedrijf

CEO Kris Huygh van Crelem Bakeries, met hoofdzetel in het Limburgse Dilsem-Stokkem, is verrast door de commotie die is ontstaan. “We zijn op die infoavond inderdaad geschrokken dat er veel opmerkingen waren”, beaamt hij.

“We hebben die netjes verzameld en gaan die allemaal ter harte nemen. We laten ons in dit hele proces begeleiden door ingenieurs met kennis van zaken en gaan de feedback van de inwoners zeker terugkoppelen met de bedoeling de vraagtekens weg te nemen en met een beter plan op de proppen te komen. Momenteel is er dan ook nog geen omgevingsaanvraag ingediend.”

Openbaar onderzoek

De gemeente Lendelede volgt het dossier ook van nabij op. “Ik was met de burgemeester en enkele andere schepenen aanwezig op de infoavond en heb ook vastgesteld dat er heel wat ongerustheid heerst”, zegt schepen van Ruimtelijke Ordening Daan Mostaert (CD&V Lendelede 2030).

“Pas als er een officiële aanvraag binnen is, er een openbaar onderzoek is geweest en wij het dossier ten grondige hebben bekeken, kunnen we al dan niet een vergunning toekennen. Omdat dit een project is met een mogelijke grote impact op een deel van de gemeente zijn we wel vragende partij voor een grootschalig openbaar onderzoek, zodat wie daar vragen rond heeft die ook op een gepaste wijze kan stellen.”