Bruggelingen kunnen mee investeren in zonnepanelen van nieuw congresgebouw

Burgercoöperaties Beauvent en CoopStroom werken samen met Stad Brugge om het nieuwe beurs- en congrescentrum BMCC te verduurzamen met zonnepanelen en laadpalen. Bruggelingen kunnen mee investeren in zonneprojecten.

Eind december 2021 werd het Beurs-, Meeting- en Congrescentrum in West-Brugge officieel in gebruik genomen. Een sterk staaltje op het vlak van duurzaam bouwen, met als kroon op het werk de installatie van maar liefst 642 panelen op het dak door Beauvent cvba.

Groene stroom

Deze installatie produceert vanaf februari 2022 groene stroom die hoofdzakelijk lokaal verbruikt wordt. De installatie van 240 kWp (het equivalent van 60 gezinnen) is de grootste op publieke daken van Brugge. Eind vorig jaar plaatste Beauvent al 72 zonnepanelen, goed voor 27,72kWp, op de Magdalenazaal.

Het dak van de MaZ in Sint-Andries.

Bruggelingen kunnen in beide zonneprojecten investeren door coöperant te worden van Beauvent. Vanaf 2 februari 2022 om 10 uur kan men een aandeel van 250 euro kopen via https://www.beauvent.be/bmcc. Zo komt men in aanmerking voor een jaarlijks dividend. Beauvent is met deze kapitaaloproep op zoek naar 600 nieuwe coöperanten en wil in totaal 150.000 euro ophalen.

Grootste zonne-installatie

Frédéric Haghebaert, algemeen directeur van Beauvent, legt uit: “De zonne-installatie op het BMCC is de grootste zonne-installatie in de binnenstad van Brugge. Met onze lokale, coöperatieve aanpak zorgen we voor duurzame investeringen in hernieuwbare energie en laten we de winsten terugvloeien naar de burgers. Een winst voor het milieu, de Stad en nu ook 600 Bruggelingen.”

Zes elektrische laadpalen

CoopStroom zorgt op haar beurt voor de installatie van zes elektrische laadpalen in de parkeergarage van het BMCC. De stroom van de laadpalen zal rechtstreeks afkomstig zijn van de zonnepanelen op het BMCC, 100 procent hernieuwbare energie dus, een win-winsituatie voor alle partijen.

Voor de verdere uitbreiding van laadmogelijkheden, elektrische deelauto’s en lopende lokale projecten is CoopStroom op zoek naar nieuwe coöperanten die mee willen investeren. Er loopt een continue kapitaaloproep, wat betekent dat men bij CoopStroom op elk moment aandelen kan kopen. CoopStroom heeft de ambitie om minstens 200.000 euro op te halen tegen 14 februari. Dat kan via https://aandelen.coopstroom.be/

Klimaatambities

Voorzitter van CoopStroom Cedric Depuydt gelooft heel hard in dit project en investeert met CoopStroom volop in de uitbreiding van laadmogelijkheden om zo kans te geven aan een groenere toekomst: “Wij hopen dat de laadpalen volop benut worden, want dat zou betekenen dat meer en meer mensen de stap naar hernieuwbare energie én duurzame mobiliteit zetten.”

“Projecten als deze passen volledig in de klimaatambities van de Stad Brugge als hernieuwbare elektriciteitsstad en duurzame mobiliteit stad (https://klimaat.brugge.be). Samen zorgen we voor een klimaatneutraal en -robuust Brugge.”

Bijna Energie Neutraal

Schepen van Klimaat en Energie en Milieubeleid Minou Esquenet wijst erop dat Brugge voor het nieuwe Beurs- Meeting- en Congres Centrum bewust gekozen heeft voor een Bijna Energie Neutraal gebouw: “We zijn resoluut gegaan voor de grootste installatie aan zonnepanelen in de binnenstad en voor burgercoöperatie zodat Bruggelingen zoveel als mogelijk kansen krijgen om hieraan te participeren.”

“Het innovatief gebouwenbeheersysteem van het BMCC biedt ons de mogelijkheid om het energieverbruik steeds perfect af te stemmen op de vraag. Deze nieuwbouw is dan ook door Europa erkend als demonstratieproject voor het gebruik van vernieuwende energie-efficiënte bouwtechnieken. De burgercoöperatie van de PV-installatie van het BMCC is het duurzame sluitstuk van dit op vele vlakken grensverleggend nieuwe Brugse gebouw.”