Beweging.net organiseert infoavond over besparen op energie

Beweging.net Heuvelland organiseert op woensdag 27 november om 19.30 uur in OC De Galoye in Loker een infoavond over besparen op energie. Je krijgt er informatie over je energiefactuur, hoe je kan overstappen naar de goedkoopste leverancier en hoe je de energiefactuur kan laten dalen. De toegang is gratis. Op de foto zien we de bestuursleden Carla Cardinael, Kristien Deknudt, Geert Debergh, Wim van Boxtel, Johan Deryckere, Marleen Vansuyt en Anitza Ghillemijn. Jasmien Libert en André Mingneau ontbreken. (foto EF)