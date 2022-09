Alveringem schrapt luxeverlichting

De gemeente Alveringem vraagt aan Fluvius om de avond- en nachtverlichting van de monumenten in Groot-Alveringem uit te zetten. “Dit is luxeverlichting die in de huidige realiteit niet meer te verantwoorden valt”, zegt burgemeester Gerard Liefooghe.

“In Groot-Alveringem gaat het concreet over zeven kerkgebouwen en een gemeentehuis”, zegt de burgemeester. “Voortaan zullen die gebouwen enkel nog overdag goed zichtbaar zijn. Het is een besparing die geen invloed heeft op de veiligheid.”

Hof van Wyckhuize

Het gemeentehuis Hof van Wyckhuize wordt momenteel verlicht door twee grote schijnwerpers. “Eenmaal dat Fluvius die heeft uitgeschakeld, zal het domein nog altijd iet of wat genieten van de straatverlichting. De openbare verlichting wordt in Groot-Alveringem al jaren gedoofd tussen 24 uur en 5 uur. Daar kunnen we om veiligheidsredenen niets meer van af doen.”

“Ons gemeentehuis is beschermd. Dubbele beglazing kan daarom niet, maar we gaan voorzetramen plaatsen zodat ook daar minder warmte wegvloeit. Vandaag stoken we nog niet, maar als het kouder wordt, gaan we in overleg met het personeel of we de thermostaat al of niet iets lager zetten.”

Woon-zorgcentrum

“Ons woon-zorgcentrum is een energie-intensief gebouw dat pas in 2013 in gebruik genomen is en dus goed geïsoleerd is. Daar zetten we de verwarming niet lager, de mensen moeten comfortabel kunnen wonen.”

“Recent kregen alle gemeentelijke openbare gebouwen met een goede oriëntatie zonnepanelen zodat we behoorlijk wat besparen op de facturen. Desondanks zijn de energiekosten hoog. We moeten dus allemaal ons gezond verstand gebruiken”, aldus nog burgemeester Liefooghe.