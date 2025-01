Al 4.500 gratis energiescans, en nu worden de voorwaarden nog versoepeld

Al ruim 4.500 West-Vlaamse huishoudens lieten een gratis energiescan uitvoeren door het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap. Daarmee krijgen ze tips over hoe ze op een laagdrempelige manier minder energie kunnen verbruiken, en dus ook hun factuur wat kunnen drukken. In de toekomst zullen nog meer mensen hier gebruik van kunnen maken, want de spelregels worden aangepast.

Sinds 1 januari 2025 werden de voorwaarden voor een gratis energiescan versoepeld. Het dan niet recht hebben op een energiescan is vanaf nu inkomensafhankelijk. Wie alleenstaand is en een gezamenlijk belastbaar inkomen van minder dan 29.220 euro hebt, of 43.820 euro voor wettelijk samenwonende of getrouwde koppels, kan een aanvraag indienen (per extra persoon ten laste mag het inkomen met 4.330 euro stijgen).

Bij een energiescan komt een expert langs bij je thuis en geeft per ruimte tips over verwarming, verlichting en huishoudtoestellen. Waar mogelijk voert de expert zelf zelf kleine energiebesparende maatregelen uit. Ook kun je bij die expert terecht met vragen over je energiefactuur. Tot slot krijg je een gepersonaliseerd verslag over je huidige energiesituatie en een berekening hoeveel je zou kunnen besparen met de tips die je hebt gekregen.

Al 4.500 scans uitgevoerd

Voor 2025 waren de voorwaarden voor Mijn Energiescan complexer. In plaats van puur op inkomen te baseren, hadden bijvoorbeeld beschermde afnemers, mensen met een budgetmeter, sociale huurders… recht op een gratis energiescan. Toen was het voor de doelgroepen niet altijd duidelijk of ze hier al dan niet onder vielen, nu wordt dat eenvoudiger.

Toch is dit project van het Vlaams Energie- & Klimaatagentschap (VEKA) best al populair, vooral in West-Vlaanderen. In onze provincie werden er sinds de lancering van Mijn Energiescan in coronajaar 2021 al 9.501 gratis scans uitgevoerd, het hoogste aantal op Oost-Vlaanderen na. In 2023 ging het over 4.538 gratis scans, exact 500 meer dan in 2022. VEKA verwacht dat het aantal aanvragen in 2025 door de versoepelde regels fors zal stijgen, wat de energiefactuur van de meest kwetsbare groepen enkel ten goede kan komen.