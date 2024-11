Aanbesteding nieuw windpark op zee van start

De aanbesteding voor de bouw van een eerste windpark van 700 megawatt (MW) in de Prinses Elisabeth-zone in de Noordzee is maandag gelanceerd. Dat maakt ontslagnemend minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) bekend. In het Marien Ruimtelijk Plan (MRP) 2020-2026 werd een bijkomend gebied in de Belgische Noordzee van 285 km² (aan de grens met Frankrijk, red.), bestemd voor de bouw en exploitatie van installaties voor de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen.

Kandidaat-ontwikkelaars krijgen nu negen maanden de tijd om hun offertes in te dienen. De prijs is het belangrijkste criterium, maar volgens Van der Straeten wordt er ook rekening gehouden met zaken als burgerparticipatie en duurzaamheid.

2030

Het project moet België helpen om de doelstelling om de offshore windcapaciteit tegen 2030 te verdrievoudigen, te halen. Om financiële stabiliteit te garanderen is er een ondersteuningsmechanisme uitgewerkt aan de hand van een ‘contract for difference’ (CfD), dat ontwikkelaars compenseert wanneer de elektriciteitsprijzen onder een bepaalde drempel zakken en overwinsten voorkomt wanneer de prijzen stijgen. Het gaat om een vorm van staatssteun, en de Europese Commissie keurde het mechanisme in september goed, zegt de Groen-minister.

Binnen de Prinses Elisabeth-zone worden later nog twee andere windparken worden aanbesteed, elk met een capaciteit van 1.400 MW. In totaal moet de capaciteit van de windparken in het Belgische deel van de Noordzee in 2030 5,8 gigawatt (GW) bedragen, genoeg om de energiebehoefte van alle Belgische huishoudens te dekken, aldus Van der Straeten. “Dit iconische project toont ons engagement om de energietransitie te versnellen en tegelijkertijd de energiezekerheid van België te versterken. Hiermee versterken we als land controle over onze energie en worden we minder afhankelijk van fossiele brandstoffen.”

Het windpark waarvoor de aanbesteding nu begint te lopen, moet eind 2028 in gebruik worden genomen.