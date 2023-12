368 zonnepanelen op dak De Klokkenput

Op het dak van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem liggen voortaan 368 zonnepanelen. Deze investering kadert in de uitvoering van het burgemeestersconvenant 2030 en het lokaal energie- en klimaatpact, waarop het lokaal bestuur had ingetekend.

CO2-reductie

“We lieten een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van sport- en cultuurcentrum De Klokkenput in Eernegem”, vertelt schepen van Klimaat Celesta Muylle. “Daaruit bleek dat er op het dak 350 zonnepanelen geplaatst zouden kunnen worden, goed voor een CO2-reductie van 73.670 kg per jaar. Uiteindelijk konden we in de uitvoeringsfase 368 zonnepanelen plaatsen. Een onverwachte positieve meevaller, dus!”

“Het plaatsen van de zonnepanelen brengt een investeringskost met zich mee van zo’n 193.500 euro”, voegt burgemeester Lieven Cobbaert toe. “Die investering zal zichzelf volgens de berekening terugverdienen in minder dan drie jaar tijd. Bovendien zal deze hernieuwbare energie niet alleen gebruikt worden voor het sportcomplex zelf, maar ook gedeeld worden met andere gebouwen, waaronder het administratief centrum.”

Dat het de gemeente menens is met de investeringen in duurzaamheid, bleek eerder al, onder andere toen de plannen voor de uitbreiding van het bedrijventerrein aan de Fabrieksweg werden voorgesteld, dat volledig gasloos zal zijn. Elke potentiële investeerder zal in zijn bouwplannen moeten toelichten hoe hij zijn daken wil benutten voor hernieuwbare energieproductie. Het dakoppervlak dat niet wordt gebruikt door het bedrijf zelf, kan door de West-Vlaamse intercommunale WVI in opstal genomen worden voor extra zonnepanelen waarmee in de extra noden van andere bedrijven op het terrein kan voorzien worden.

Ook bij de planning van de renovatie van de gemeentelijke basisschool ’t Mozaïek en de bouw van de jeugdsite werd optimaal rekening gehouden met energiebesparende maatregelen. (ED)