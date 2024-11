Electro Marc Dubois sluit na ruim veertig jaar de deuren, uitverkoop vanaf zaterdag 30 november

Na meer dan vier decennia stopt het verhaal van Electro Marc Dubois eind dit jaar. Jarenlang gingen Marc Dubois (64) en zijn vrouw Goedele Desmet (60) prat op een goede service. Iets waar ze het verschil mee konden maken in een flink veranderende sector met de komst van tal van grote ketens en het internet. Vanaf zaterdag 30 november is er uitverkoop met mooie kortingen.

Electro Marc Dubois vind je sinds 1981 op het Kerkplein in Rumbeke, op de hoek met de Sint Petrus en Paulusstraat. “Mijn vader Pierre Dubois had op dat moment al een winkel in Oekene met installatie van verwarming en sanitair, maar hij deed ook in huishoudtoestellen. Na mijn studies heb ik dat gedeelte voor mijn rekening genomen in een winkel van toen amper 25 vierkante meter in het centrum van Rumbeke”, begint Marc Dubois te vertellen. “Dat was toen nog deels samen met mijn pa en mijn zus Martine die in de winkel stond. Ik was vooral op de baan voor reparaties en leveringen. In 1990 is pa dan officieel met pensioen gegaan en heb ik de zaak helemaal overgenomen.” Op dat moment is zijn vrouw Goedele Desmet mee in de zaak gekomen en nam zij de winkel en administratie voor haar rekening. “Ik was toen al vijf jaar aan de slag als opvoeder in MPI De Watermolen. Iets helemaal anders, maar wel plezant om te doen”, aldus Goedele. Met Thomas en Hanne hebben ze twee kinderen, met Hélène en Florence zijn er twee kleinkinderen.

Engagement

“We deden bijna alles, van koffiezet tot wasmachine. We konden al snel rekenen op een trouw cliënteel, mede ook dankzij ons sociaal engagement waarbij we een uitgebreid netwerk opgebouwd hebben. We zaten in de ouderraad van de Chiro en KSA, Goedele zit al jaren in de Gezinsbond waar ze nu zelfs voorzitster is en ik was sinds 1988 zo’n 25 jaar lang voorzitter van de ROM, nu Ondernemend Rumbeke. Ik wou me ook inzetten voor andere ondernemers want een bloeiend handelsleven, dat komt iedereen ten goede”, stelt Marc.

In het weekend

In de loop der jaren is de winkel flink uitgebreid. “In 1995 was er een eerste vernieuwing en in 2004 hebben we een hele nieuwbouw gezet”, gaat Goedele verder. “We hebben de zaak altijd met ons tweetjes gedaan en dat was een bewuste keuze. Op die manier konden we de kwaliteit en persoonlijke aanpak garanderen. Zeker in fel veranderende tijden, met de komst van grote ketens en het internet, hebben we zo het verschil gemaakt. We stonden altijd klaar voor onze klanten, vaak ook ’s avonds en in het weekend, en zelfs op reis zorgden we ervoor dat er een back-up was zodat er niemand lang in de kou bleef staan. We hadden ook al snel onze eigen website waarbij de mensen ons aanbod kunnen ontdekken om vervolgens in het merendeel van de gevallen naar de winkel te komen voor de aankoop.”

Dezelfde waarden

Aan het verhaal van Electro Marc Dubois komt binnenkort een einde. “We zijn meer dan veertig jaar bezig, de tijd is gekomen om het wat rustiger aan te doen”, aldus Marc. “We hebben geen overnemer, maar dat vinden we op zich niet erg. De zaak stopt, maar we hebben wel een bevriende collega die het klantenbestand zal overnemen. Het gaat om de gebroeders Buyse Electro uit de Westrozebekestraat 44 in Oostnieuwkerke. Als er een toestel defect is of ze willen een nieuw exemplaar, kunnen de klanten bij hen terecht. Zij zullen onze klanten met plezier verder helpen. Het is een zaak met dezelfde waarden, zo kunnen we er met een gerust hart mee stoppen.”

“Ook nu laten we onze klanten niet in de steek”

“We hebben het altijd graag gedaan”, voegt Goedele daar nog aan toe. “We zijn onze klanten alvast dankbaar voor het vertrouwen al die jaren. Het zwarte gat, daar zijn we niet bang voor. We zullen ons blijven inzetten in verschillende verenigingen, dus de mensen zullen ons zeker nog zien. Daarnaast is er tijd voor wat meer uitstapjes of reisjes en natuurlijk voor onze kleinkinderen!”

Uitverkoop

Voor het zover is, organiseren ze nog een uitverkoop vanaf zaterdag 30 november. “We verkopen de rest van onze stock met kortingen van 20 tot 50 procent, die zaterdag zijn we doorlopend open vanaf 9 tot 17 uur. Daarna zijn we nog open tot eind dit jaar. De week voorafgaand aan de uitverkoop zal de winkel gesloten zijn om alles tot in de puntjes voor te bereiden.” Op vlak van televisie is overigens alles al uitverkocht.

Wat er met het gebouw zal gebeuren weten ze nog niet. “We hebben altijd boven de winkel gewoond, maar zijn sinds een drietal jaar verhuisd naar een woning iets verderop. Verhuur is mogelijk, maar evengoed verkopen we. We staan open voor alle voorstellen, contact opnemen mag altijd.”