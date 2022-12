Eindejaarsactie met de Kukadobon: “Een win-win voor inwoner, handelaar en werkgever”

Van 10 december tot 6 januari organiseert het gemeentebestuur in samenwerking met heel wat handelaars een eindejaarsactie rond de Kuurnse cadeaubon, “De Kukadobon”. Met de aankoop van een Kukadobon van 5, 10 of 20 euro maak je ook kans op een verdubbeling van je cadeaubon.

De Kukadobon is uitzonderlijk te koop op de wekelijkse markt van woensdag 14 december. Bij aankoop van een cadeaubon mag de klant een draai geven aan het rad van fortuin en kan hij een extra prijs winnen.

Maar ook als je niet kunt langskomen op de markt van 14 december maak je kans op een extra prijs wanneer je een Kukadobon aanschaft. Op iedere bon staat er een unieke code die je kan invullen op een formulier en kan deponeren in de voorziene boxen. Digitaal de bon registreren kan ook via kuurne.be/eindejaarsactie.

De gemeente zorgt voor de nodige promotie bij de handelaars met een affiche en digitaal promomateriaal. Zo hangt er bij ieder deelnemend handelaar een sticker en een affiche aan de deur.

Meer handelaars

Meer dan 75 handelaars doen mee aan deze actie. Wil je genieten of iemand laten genieten van een kappersbeurt, een manicure, een nieuwe outfit, een boodschappenmand, een lekker pintje, een dagschotel? Er zijn dit jaar heel wat handelaars bijgekomen die nu ook de Kukadobon aanvaarden. Zo kan je deze bon nu ook inwisselen bij Café De Kroone, De Middenstand, Café West-Vlaanderen, Café ’t Fenomeen, barbier Chafik, kapsalon Heads-Up, Time2Eat by Alison, Trimsalon Flandry Dogs, Feu de la passion, Sint-Michielsdrukkerij, Oils & Waxes.

Bij afloop van de actie loot de gemeente voor een prijzenpot aan 1000 euro aan winnaars. De winnaars worden na afloop gecontacteerd om hun prijs in ontvangst te nemen.

“Een echte ezel koopt lokaal”, zegt Bram Deloof, schepen van lokale economie. “De Kukadobon is een ideaal kerst- of nieuwjaarsgeschenk en je steunt onze lokale winkels en handelaars. Ben je actief in de bedrijfswereld en zoek je een ideaal fiscaal aftrekbaar eindejaarscadeau, dan is de Kukadobon ideaal. Tot 40 euro is deze 100% fiscaal aftrekbaar, dat is goed voor het bedrijf, de werknemer krijgt een mooi eindejaar cadeau maar ook extra verkoop voor onze Kuurnse handelaars. Het is dus echte win-win-win!”

Harde tijden

“Het zijn harde tijden voor alle Kuurnse handelaars door de wegeniswerken, de stijgende energieprijzen, het duurder materiaal en de hogere kosten personeelskosten. Daarom doen we een oproep want ze hebben onze hulp nodig”, vervolgt burgemeester Francis Benoit, “Koop massaal lokaal in Kuurne en vermijd online shoppen. Waarom elders lopen als je het in Kuurne kan kopen? Het is een oude slogan maar meer dan ooit broodnodig!”

(ADM)