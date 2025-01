“Einde in Poelkapelle na bijna twee eeuwen”: Interieur Seys verhuist volledig naar Ieper

Interieur Seys sluit na ruim 180 jaar de deuren in Poelkapelle om te focussen op de conceptstore in Ieper en organiseert vanaf vrijdag 17 januari een grote stockverkoop. Peter Seys en Caroline Deleye zijn de vijfde en laatste generatie van deze familiezaak.

Na bijna twee eeuwen vol passie voor interieur sluit Interieur Seys haar deuren in Poelkapelle. Om dit afscheid te vieren, organiseren Peter en Caroline een grote stockverkoop die start op vrijdag 17 januari. Maar liefst vijf generaties runden de familiezaak. De opstart van Interieur Seys kwam er in 1842 via Peter Seys. “Er is nog bewijs van in de smesse”, vertelt Peter Seys (56), die dezelfde voornaam heeft als zijn voorvader. “Van Peter tot Peter, dus. Tussen ons volgden Victor, Veron en Oswald. Na de Eerste Wereldoorlog verkochten mijn grootouders Veron Seys en Irma Soetaert hun producten in dit pand. Daarna volgden mijn ouders en sinds 1992 zijn mijn uit Menen afkomstige echtgenote Caroline Deleye (55) en ik hier aan de slag. De voorbije decennia werd er stelselmatig uitgebreid tot de huidige winkelruimte van 300 vierkante meter.”

Peter oefent nog een andere job uit. “Van maandag tot donderdag zit ik met mijn bedrijf Dakwerken Seys op de daken. Op vrijdag en zaterdag doe ik de conceptstore in Ieper open, terwijl mijn vrouw van dinsdag tot zaterdag de winkel in Poelkapelle runt.”

Normaler werkritme

Daar komt binnenkort verandering in, want het koppel besliste om zich wat te heroriënteren. “Nu werken we aan 200 procent en we willen terugschakelen tot een normaler werkritme. De combinatie van de beide zaken is heel pittig”, pikt Caroline in. “Het werd duidelijk dat er geen zesde generatie zal komen. Onze kinderen Bram en Elke bewandelen andere paden en ze doen dat fantastisch. Op drukke momenten staken ze wel graag een handje toe, maar een overname zat er dus niet in. Het deed ons nadenken over de toekomst en we beslisten om de zaak in Poelkapelle stop te zetten.”

“Het zal een emotioneel moment zijn als we stoppen in Poelkapelle”

“Vanaf 17 januari start een stockverkoop en als de stock weg is, dan verkopen we deze handelsruimte. In Ieper gaan we wel door en daar zullen er na de stopzetting in Poelkapelle ook aangepaste openingsuren volgen. Onze conceptstore in de Tempelstraat 17 in Ieper bestaat elf jaar en daar blijven we innovatief inspelen op de seizoenen. Het heeft zich ontwikkeld tot een vaste waarde en daar bieden we ook een mix aan van Europees geïnspireerde collecties. Gaande van de Zuid-Franse charme tot Scandinavisch design, Italiaanse invloeden en Belgisch vakmanschap.”

Scharnierjaar

“Wanneer precies we de deuren sluiten is afhankelijk van de stockverkoop, maar in elk geval begint ons nieuw verhaal in Ieper in de lente van 2025. We postten al iets op onze sociale media en er hangen grote banners aan de ramen. Dat leidde al tot veel berichten van klanten. Tijdens onze stockverkoop zijn er exclusieve kortingen op heel wat interieur-, decoratie- en lifestyle-items.”

Peters grootmoeder Irma Soetaert in haar winkel. © gf

“De laatste dagen zullen we later nog via onze kanalen bekendmaken. 2025 is voor ons een scharnierjaar en het zal een emotioneel moment zijn als we stoppen in Poelkapelle, maar het is een weloverwogen beslissing. De voorbije 32 jaar waren mooi en we zijn iedereen dankbaar die mee gebouwd heeft aan ons verhaal.”

Kleinkinderen

Peter en Caroline weten al hoe ze de extra tijd zullen invullen. “We zijn trotse nonno en nonna van vier – en straks vijf – kleinkinderen en willen dus graag meer tijd doorbrengen met onze familie. Er volgt voor ons ook een verhuis, maar we verlaten Poelkapelle niet.”

Interieur Seys vind je in de Bruggestraat 1 in Poelkapelle en de Tempelstraat 17 in Ieper. Meer info: www.interieurseys.be en info@interieurseys.be.