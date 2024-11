Een bakkerij of pretpark speciaal voor honden: deze West-Vlaamse baasjes leiden een hondenleven

Op 16 en 17 november vindt de 60ste editie van de Eurodogshow plaats in Kortrijk Xpo. Dé plek voor hondenbaasjes om te shoppen, tips te krijgen van experts of deel te nemen aan een van de wedstrijden. Dat de hondenwereld big business is, bewijzen deze drie West-Vlaamse hondenliefhebbers.

Michael baat een hondenpretpark uit

© Kurt De Schuytener

Drie jaar geleden stampte Kortrijkzaan Michael Dufour (36) Hike Dogs uit de grond. Eerst een zaak waar hij voeding en allerhande hondenspullen verkocht, maar al snel dacht hij aan uitbreiden. “Ik zorgde op dat moment voor twee herplaatste honden, waarvan er eentje kampte met uitvalgedrag. Hem meenemen naar een publieke hondenweide was geen optie, daarom besloot ik om ons groot grasveld hier in Heule om te toveren tot een heus hondenpretpark”, vertelt Michael, die tegenwoordig het trotse baasje is van drie flinke huskies.

De hondenspeeltuin kan enkel privé afgehuurd worden, ideaal voor tal van verschillende doelgroepen.“Initieel richtte ik me vooral op baasjes van honden met sociale moeilijkheden. Zij verdienen namelijk ook een plek om zich eens helemaal uit te leven zonder dat ze soortgenoten daarbij in gevaar brengen of zelf bang moeten zijn. Hun baasjes kunnen voor een heel laag prijsje het pretpark voor een halfuurtje of langer reserveren”, vertelt Michael.

“Ook asociale honden moeten kunnen spelen”

“Maar tegenwoordig merk ik dat de weide vooral wordt afgehuurd door grotere groepen vrienden of familie die samen met hun honden een gezellige namiddag willen beleven. De weide is uitgerust met een zwemvijver – inclusief watervalletje -, tal van obstakels, speeltoestellen én een snuffelzoektocht, genoeg activiteiten voor de viervoeters terwijl hun baasjes picknicken of barbecueën.”

Dorothea runt een hondenbakkerij

Toen Dorothea Gielen twaalf was kreeg ze – na lang zeuren – een Cairnterriër van haar ouders, ze gaf hem de naam Frits. Een paar jaar later kwam daar zijn broertje Hammy bij. Beiden hadden wat gevoelige maagjes, waardoor Dorothea in een zoektocht naar gezonde hondenvoeding zélf begon te experimenteren in de keuken: “Vers, dagdagelijks hondenvoer was wel al op de markt, maar gezonde tussendoortjes waren schaarser. Toen besloot ik zelf hondenkoekjes te bakken. Zonder bewaarmiddelen, kleurstoffen en andere chemische rommel, maar wel boordevol smaak”, aldus de intussen 30-jarige hondenliefhebster.

“Dat de koekjes lekker zijn, is een evidentie. Ik proef zelf én laat honden van vrienden alles uitgebreid testen. Ik wil verschillende soorten en diverse smaken kunnen aanbieden.” Midden de coronapandemie besloot Dorothea om ook honden van heinde en verre kennis te laten maken met haar gezonde baksels: vanuit haar keuken in Varsenare (deelgemeente van Jabbeke) bakte ze erop los en verkocht ze al die lekkernijen via een webshop, Fritz & Hammy’s.

“Ik wou koekjes zonder bewaarmiddelen en andere chemische rommel, die wel veel smaak hebben”

Daarnaast vulde ze haar shop ook aan met handgemaakte strikjes, halsbanden en bandanas. Vier jaar later bestaat haar online shop nog steeds, en de zaken draaien goed. “Intussen zijn Fritz en Hammy helaas overleden, maar hun verre neef Walter is een even goeie mascotte voor mijn zaak. Voorlopig doe ik dit in bijberoep, ooit wil ik misschien wel uitbreiden en een fysieke winkel en bakkerij uit de grond stampen. Maar dat zijn toekomstdrome n“, knipoogt de jonge onderneemster.

Catherine neemt al 27 jaar deel aan hondenshows

© Joke Couvreur

“Een uit de hand gelopen hobby”, zo noemt Catherine Pil (55) uit Harelbeke het parcours dat ze al heeft afgelegd in de wereld van de hondenshows. Toen ze 27 jaar geleden haar eerste rashond – een Ierse Setter – kocht stelde de fokker voor om eens deel te nemen aan een tentoonstelling voor honden. “Aarzelend stemde ik in, nog geen zes maanden later stelde ik al zelf mijn trouwe viervoeter voor op hondenshows”, glimlacht Catherine.

Die eerste ervaringen vielen zo goed mee dat Catherine niet meer weg te slaan was van deze schoonheidswedstrijden. “Dat was gewoon echt leuk, en de sfeer tussen de hondenbaasjes was altijd super goed. Als je een mooie hond hebt, ben je daar ergens ook wel fier op, als dat dan bevestigd wordt door gerenommeerde keuringsmeesters is dat een stimulans om het nog eens opnieuw te doen.” En dat deed Catherine, meer dan 500 keer zelfs. Op een bepaald moment reisde ze elk weekend naar een andere show.

“Ik heb al meer dan 500 shows op mijn teller staan, intussen ben ik zelf keurmeester”

“De meeste deed ik met mijn eerste hondje, dat intussen overleden is. Hij won ooit de prijs als de beste van zijn ras op een show in Engeland, daar ben ik nog steeds heel trots op”, aldus de Harelbeekse, die in het dagelijkse leven supplyer quality engineer is. In haar vrije tijd fokt ze Ierse Setters en is ze actiever dan ooit in de hondenshowwereld. “Ik ben penningmeester van de vzw Eurodogshow en treed geregeld op als keurmeester bij shows in België én in het buitenland. En zelf neem ik natuurlijk ook geregeld nog eens deel met een van mijn hondjes. Aan stoppen denk ik zeker nog niet!”