Drie finalisten voor West-Vlaamse Jonge Ondernemer

Junior Chamber International presenteerde gisterenavond haar drie finalisten voor de 2025 JCI West-Vlaamse Jonge Ondernemer. Het zijn Michiel De Backer van Ark-Shelter uit Ardooie, Nick Snauwaert van Strateeg HR uit Roeselare en Erik Vermeersch van NSAC uit Oostende.

De presentatie vond plaats bij Titeca Pro Accountants&Experts in Roeselare. De doelstelling is om jonge professionals aan te zetten tot ondernemerschap aan de hand van inspirerende getuigenissen van de finalisten. Deze wedstrijd gaat uit van JCI West-Vlaanderen bestaande uit 350 leden verspreid over 14 afdelingen.

Finalist Michiel De Backer founder van Ark-Shelter in Lichtervelde leidt een bedrijf dat op een alternatieve manier houtskeletbouw aanbiedt. De nadruk ligt er op design en ecologie. Tweede finalist is Nick Snauwaert van Strateeg HR uit Roeselare, een dienstverlener voor KMO’s. Uniek is hun combinatie van HR-expertise en recruitment marketing volledig in eigen beheer gebeurt. Tenslotte is er Erik Vermeersch bestuurder van North Sea Aviation Center uit Oostende. Zij bieden een all-in-one terminal aan voor business vliegverkeer vanop de luchthaven van Oostende. Zij helpen ondernemers en particulieren om internationaal te vliegen.

Op 3 april 2025 wordt op een gala-event de opvolger bekend gemaakt van Vincent Theunynck (VINTECC), de winnaar van de JCI-prijs 2024. Tot dan gaat de jury aan de slag om de drie finalisten te beoordelen volgens vier evaluatiecriteria zijnde individu, gemeenschap, internationalisme en business, niet toevallig de pijlers van de Junior Chamber International. (Bart Crabbe)