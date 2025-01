Doorsnee huis kostte vorig jaar 293.750 euro, laagste prijsstijging in vier jaar tijd

De vastgoedmarkt herstelt zich het traagst in West-Vlaanderen, ondanks het feit dat onze woningen – uitgezonderd van de kustappartementen – het goedkoopst bleven. Dat leren we uit de nieuwe vastgoedbarometer van Federatie van het Notariaat (Fednot).

Er werden vorig jaar 2,4 minder woningen verkocht dan in 2023. Dat is op zich een fikse verbetering: tussen 2022 en 2023 daalde het aantal vastgoedtransacties namelijk met liefst 18,4 procent. De markt is zich dus aan het herstellen, maar dat herstel gaat bij ons toch een stuk trager dan in de rest van Vlaanderen.

Gemiddeld werden er in 2024 boven de taalgrens namelijk slechts 0,7 procent minder woningen verkocht dan het jaar daarvoor. Met een daling van 2,4 procent negeren de West-Vlamingen blijkbaar de baksteen in hun maag nog iets langer.

Goedkoopste provincie

Nochtans zijn de woningprijzen min of meer gestabiliseerd, zeker bij ons. De afgelopen vier jaar werden huizen elk jaar een pak duurder, met een recordstijging tussen 2021 en 2022 van 7,3 procent. De mediaanprijs voor een huis in West-Vlaanderen lag vorig jaar op 293.750 euro, slechts 1,6 procent meer dan in 2023.

Hou je rekening met de inflatie, dan weet je dat de prijzen dus eigenlijk zelfs gedaald zijn. Enkel in Vlaams-Brabant was de prijsstijging met 1,2 procent nog lager, in de andere Vlaamse provincies was die groter (tot zelfs 3,5 procent). (lees verder onder de grafiek)

Sowieso zijn we met de mediaan van 293.750 euro de goedkoopste Vlaamse provincie om een stukje vastgoed aan te schaffen. Vlaams-Brabant is de andere uitschieter, daar betaal je 389.750 euro voor een doorsnee huis. Voor een appartement in West-Vlaanderen moet je doorgaans 250.000 euro ophoesten, in dat marktsegment zijn Antwerpen en Limburg dan weer goedkoper.

Al spelen onze dure kustappartementen daar wellicht een rol in. Wel kregen de appartementsprijzen – in tegenstelling tot die van de huizen – weer een flinke duw: de mediaan steeg het afgelopen jaar met 4,2 procent, de op een na hoogste stijging.