“Dit went nooit”: Flandrien Kaas kaapt zes medailles weg op World Cheese Awards

Tijdens de 36ste editie van de World Cheese Awards in Portugal viel Flandrien Kaas voor het tiende jaar op rij in de prijzen. Met vier zilveren en twee bronzen medailles werd het voor de Wervikse kaasmaker een ware triomftocht. “Onze prijzenkast blijft groeien, maar toch went dit nooit”, zegt zaakvoerder Jan Desmet. “Dit is een erkenning voor het harde werk van ons volledig team.”

De World Cheese Awards staan bekend als het officieuze wereldkampioenschap kaas. Dit jaar vond de wedstrijd plaats in Viseu in Portugal, waar afgelopen weekend meer dan 4.400 kazen door een jury van 250 kaasexperts en keurmeesters beoordeeld werden.

“Die beoordelen welke kazen in aanmerking komen voor een medaille. Daarbij letten ze op de textuur, consistentie, maar bovenal de smaak”, verduidelijkt Jan Desmet van Flandrien Kaas.

Traditioneel dingt Flandrien Kaas mee in de categorie van ‘goudse kazen’, waarin het dit jaar vier zilveren medailles won voor Flandrien Oud, Flandrien Grand Cru, Flandrien Light en Flandrien Rouge Grand Cru. Flandrien Rouge Jong en Flandrien Rouge Oud kregen een bronzen medaille. “Dat onze kazen al meermaals in de prijzen vielen, is een bevestiging dat we goed bezig zijn. Tegelijk zet het ons aan om nog beter te doen.”

War for milk

In een tijd waarin de melkproductie onder druk staat, is dit voor de kaasmakerij geen eenvoudige opgave. “Je kan stellen dat er een war for milk gaande is: het aantal melkveehouders neemt af, wat de druk op de markt vergroot.”

Daardoor stegen de melkprijzen fors. “Een tekort aan melk hoeven we niet te vrezen. We hebben met de melkveehouders uit de regio goede afspraken, waardoor onze productie en kwaliteit op geen enkel moment in het gedrang komt.”

Flandrien Kaas produceerde dit jaar al dertig procent meer kaas dan vorig jaar. “De vraag blijft stijgen. Daarom werken we nu ook ‘s nachts en zijn er flink wat nieuwe medewerkers aangetrokken. “Ons team is gegroeid tot veertig mensen. Op die manier kunnen we de werkdruk beheersbaar houden.”