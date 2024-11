“Deze medailles zijn onze Michelinsterren”: Flandrien Kaas scoort alwéér op World Cheese awards

Met vier zilveren en twee bronzen medailles haalde Flandrien Kaas op de World Cheese Awards in Portugal opnieuw een erg mooie oogst binnen. De Wervikse kaasmaker viel al voor het tiende jaar op rij in de prijzen en blijft bijzonder ambitieus. “In 2025 willen we voor het eerst 2,5 miljoen kilo kaas verkopen. We groeien met gemiddeld 200.000 kilo per jaar”, zegt ceo Jan Desmet.

De kiem voor Flandrien Kaas moeten we exact negentig jaar geleden zoeken. In het gezegende jaar 1934 schafte André Desmet zich een bakfiets aan, waarmee hij van deur tot deur rijdt en alle kaaswinkels van de streek afschuimt om hen van de lekkerste kazen te voorzien. De naam voor zijn groothandel was snel gevonden: Triporteur.

De zaak floreert en eind jaren zeventig maakt zijn zoon Jean-Pierre zijn intrede, in 1997 is het de beurt aan de derde generatie en huidig ceo: Jan Desmet (50). Hij neemt in 2011 een baanbrekende beslissing: het familiebedrijf zou zich voortaan toeleggen op de productie van eigen kazen.

“In 1997 telde ons land nog een dertigtal kaasgroothandels, nu zijn dat er nog twee. We behoorden tot een uitstervend ras, dus besloot ik het geweer van schouder te veranderen. We hadden al een goeie reputatie en kennis rond Goudse kazen opgebouwd, want we lieten die hier al rijpen. Maar we misten tegelijk dat tikkeltje extra karakter, die volle smaak waar de Belgische bourgondiër naar op zoek is. Dus besloten we die zelf te maken.”

Vliegende start

Jan nam met Ale Mier een gelauwerd Nederlands kaasmeester onder de arm en bereidde op 6 januari 2013 zijn eerste batch. “We hebben toen een 800-tal klanten van onze groothandel – die we nog tot 2017 hebben gerund – uitgenodigd en meer dan de helft wilde meteen onze Flandrien Kaas in hun aanbod opnemen. Zo kenden we een vliegende start. Sindsdien is de trein alleen maar sneller beginnen rijden.”

“We werken uitsluitend met melk die we bij veehouders uit de eigen regio halen. Zo beklemtonen we onze authenticiteit. Hier vind je nog puur ambacht, geen industriële productie”

Iets wat je letterlijk mag nemen, want de totale productie gaat elk jaar met gemiddeld 200.000 kilo omhoog. “In 2025 zullen we normaal gezien voor het eerst de magische kaap van 2.500 ton halen”, glundert Jan. “Hier ligt ook altijd één miljoen kilo van onze negen verschillende soorten – van Jong over Oud en Light tot Grand Cru – te rijpen.”

De klompjes eetbaar goud vertrekken vrijwel uitsluitend richting binnenlandse markt. “98,5 procent is voor eigen land bestemd, aangevuld met een kleine afzetmarkt in Noord-Frankrijk en Zeeuws-Vlaanderen. Via de groothandels, onze vroegere conculega’s, belandt Flandrien in tal van supermarkten, maar ook bij kaasspeciaalzaken, traiteurs en slagerijen.”

“Het doet me altijd deugd om onze producten ergens in de rekken te zien liggen. We werken trouwens uitsluitend met melk die we bij veehouders uit de eigen regio halen. Zo beklemtonen we onze authenticiteit. Hier vind je nog puur ambacht, geen industriële productie.”

Katalysator

En daar kunnen ze bij de World Cheese Awards van meespreken. Al tien jaar lang keert Flandrien met één of meerdere medailles terug naar de grensstreek. “In 2014 namen we voor het eerst deel en kaapten we meteen goud weg in de categorie Goudse kazen. Een Belg had plots de beste Gouda in handen, dat was nog nooit gebeurd. Die eerste erkenning is een enorme katalysator geweest voor ons.”

Nu werden Jan en zijn 40-koppig team beloond met vier zilveren medailles voor Flandrien Oud, Flandrien Grand Cru, Flandrien Light en Flandrien Rouge Grand Cru én nog eens twee bronzen plakken voor Flandrien Rouge Jong en Flandrien Rouge Oud. “Prachtig, toch?”, glimt de ceo van trots.

“Dit zijn ónze Michelinsterren. Heel wat sterrenchefs zoals Martijn Defauw van Rebelle, Bart Desmidt van Bartholomeus en Gault&Millau-Chef van het Jaar Glenn Verhasselt van Sir Kwinten gaan regelmatig met onze kazen aan de slag. Dan moet je wel topkwaliteit afleveren.”

“Heel wat sterrenchefs gaan regelmatig met onze kazen aan de slag”

De komende jaren wil Flandrien Kaas blijven groeien. “We zijn al tien jaar volop aan het investeren. Zo hebben we recent een nieuwe rijpingszaal in gebruik genomen en zijn we momenteel een nieuw kantoorcomplex aan het optrekken. We tasten ook voorzichtig het buitenland af. Vanaf volgend jaar zullen we in een 24 uurstelsel van vijf werkdagen aan de slag gaan, want we willen uiteraard aan de vraag blijven voldoen.”

En schuift Jan nog zelf regelmatig een stukje Flandrien Kaas achter de kiezen? “Elke dag”, glimlacht hij. “Iedere nieuwe batch onderwerpen we aan een uitgebreide test, maar ik heb onze kazen ook gewoon thuis in de koelkast liggen. Ze zijn gewoon verschrikkelijk lekker.”